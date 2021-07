Olga Moreno ha llegado a la final de ‘Supervivientes’, una auténtica alegría para todos sus seres queridos, familiares, amigos y fans que han estado apoyándola durante los 98 días que ha vivido en Honduras. Un concurso harto complicado para ella, debido a todo lo que estaba ocurriendo cuando tuvo que hacer la maleta y poner rumbo al que ha supuesto su gran salto al mundo de la televisión.

Con Antonio David Flores fuera de la plantilla de Mediaset, ha sido Rocío Flores quien ha puesto toda la carne en el asador en estos tres meses, defendiéndola ejerciendo de colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’, así como en los debates y especiales del ‘reality’ de supervivencia. Pero anoche no estuvo presente en el plató, aunque sí en sus redes sociales donde compartió cómo estaba viviendo esta primera final del programa.

A través de tres ‘stories’ en su perfil de Instagram, Ro Flores compartió con sus ‘followers’ cómo se estaba viviendo este momento tan emocionante para su ‘Oa’, como así llaman a Olga Moreno. Acompañada de un nutrido grupo de personas entre los que estaba su hermano David y su novio Manuel Bedmar, Rocío se dejaba ver sentada en el suelo muy pendiente del nombre que dijera Jorge Javier Vázquez, a punto de conocer quién era el que ganaba el duelo: si la mujer de Antonio David o Tom Brusse.

El resultado fue el esperado por ellos y todos estallaron en júbilo al escuchar el nombre de la empresaria sevillana. Rocío y David se fundieron en un cariñoso abrazo, felices por ver a Olga dando un paso más hacia la gran final y el premio de 200.000 euros que se embolsará el ganador.

«Sentimientos a flor de piel. Muchos nervios y mucha, mucha ilusión», escribía en el primero de los videos, minutos antes de conocer el resultado del televoto. «No tenemos palabras para agradeceros a todos y cada uno de vosotros vuestro apoyo diario, vuestras muestras de cariño y, sobre todo, vuestro compromiso», decía en el segundo ‘storie’.

Y terminaba con unas nuevas palabras de agradecimiento: «Nada de esto hubiera sido posible sin vosotros, personas anónimas que, día tras día, os habéis involucrado. Gente conocida en redes, club de fans de todos nosotros. A todos y cada uno de vosotros, GRACIAS. Olga Moreno, tienes a mucha gente que te apoya, así que nos vamos a dejar la piel. Te lo mereces, Olga. Y a vosotros, mi familia: qué orgullo teneros».

La ausencia de la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco en el plató de programa no pasó desapercibida. Mientras la ‘influencer’ vivía esta primera final en su casa, en Madrid Olga se reencontraba con una de sus hermanas y una sobrina. Como era de esperar, Jorge Javier Vázquez aprovechó para lanzar una última pulla a la joven cuando explicó las razones por las que no será el encargado, por primera vez en la historia del ‘reality’, de presentar la gran final.

«No demos pie a esa teoría conspiranóica de que me ha vetado Rocío Flores, o la familia Flores…No, no, no», comenzaba diciendo. Pero remató con la ironía que le caracteriza: «Tenemos que tener un manual para saber lo que le gusta o lo que no le gusta a Rocío Flores».