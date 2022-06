El entramado familiar en el que se encuentra la familia de Rocío Jurado sigue acaparando titulares. Hace tan solo unas horas Rocío Carrasco se enteraba del último movimiento que quería realizar su familia más mediática, pero que finalmente ha sido suspendido. Acto que tenía como objetivo homenajear la figura de la cantante. «Mañana en Chipiona, la asociación RJ, La más grande y la familia de Rocío Jurado, con Gloria Camila al frente y también José Antonio, está previsto que esté Amador, presentan un azucarillo en homenaje a Rocío Jurado, a las 20:30 de la tarde», explicó José Antonio León en Sálvame en la tarde del 21 de junio.

El Ayuntamiento dio a conocer que, sin el consentimiento de su heredera universal, que es Rocío Carrasco no se podía hacer dicha celebración, pero la asociación quiso continuar con los planes que tenía previsto. Adela González reveló en directo que la hija de Pedro Carrasco estaba en shock. “Está flipando y va a poner este tema en manos de sus abogados”, dijo la presentadora.

Ahora, Rocío, que se encuentra en las instalaciones de Telecinco para poder participar en Sálvame Mediafest, donde cantará el hit Mi reina junto a Henry Méndez, ha reaparecido para aclarar todo este asunto que la ha vuelto a colocar en el ojo del huracán. La empresaria ha asegurado que está “abierta a que se me proponga, se me consulten y se me digan proyectos sin ningún tipo de problema, pero tiene que pasar por mí”. “Durante mucho tiempo lo he permitido, pero yo es que durante ese tiempo no estaba como tenía que estar y no podía poner pie en pared”, ha continuado con su relato.

Al enterarse de que se iba a hacer este lanzamiento de azucarillos en honor a su madre, la madre de Rocío Flores ha querido poner este asunto por la vía legal, ya que es la dueña de los derechos de imagen y marca de Rocío Jurado. “He ido dejando y dejando, pues igual que con todo. He ido esperando a que pregunten, pero no. Esto se ha puesto en manos de un gabinete y ellos llevan las cosas legales al respecto. Pero no soy yo cualquier persona que tenga una tienda o alguna marca y quiera hacer algo comercial tienen que pedir permiso al propietario», ha aclarado.

Esta nueva brecha familiar llega tan solo unos días antes de que se emitan los nuevos episodios de En el nombre de Rocío. Fue el pasado viernes 17 de junio cuando la docu-serie que protagoniza daba el pistoletazo de salida a un nuevo relato cargado de nuevos detalles y nuevos testimonios, entre ellos el de María Teresa Campos. Sin embargo, no se podrá ver en abierto en Telecinco, tal y como pasó con los capítulos 0 y 1, que primero se estrenaron en MiTele Plus y horas después en el canal perteneciente al holding italiano.

A lo largo de esta pieza audiovisual, Rocío Carrasco revelará datos inéditos sobre la herencia de su madre, pero también acalarará los motivos por los que se distanció de algunos miembros de su familia.