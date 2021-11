Rocío Carrasco ha vuelto a aparecer en escena. La hija de Rocío Jurado se ha presentado frente a los medios de comunicación por un motivo de peso. Con motivo del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, el ministerio de Igualdad ha hecho entrega de sus premios y uno de ellos ha sido para la serie documenta, inspirada en la vida de Rocío Carrasco: Rocío, contar la verdad para seguir viva. Como no podía ser de otro modo, en el acto, que se celebró en CaixaForum, se dio cita Rocío, con la que pudimos hablar sobre la repercusión del espacio de Telecinco, emitido el pasado mes de marzo y que consiguió revolucionar a todo un país en torno al duro relato de su particular experiencia con su exmarido, Antonio David Flores y sus hijos.

Así, a la salida del acto, Rocío se mostró muy agradecida por el reconocimiento y señalaba a los verdaderos artífices de un proyecto reconocido por público y crítica y ahora renombrado por el Ministerio de Igualdad. “A mí no me han dado un premio. El premio se lo han dado a la serie, se lo han dado al equipo que se ha dejado la piel para hacer que una cosa, tan sumamente desagradable y tan sumamente difícil llegue a la gente y lo haga de una forma fácil para que se entienda y se conciencie”.

Así las cosas, Carrasco se centró en la buena noticia del galardón pero, sin embargo, no quiso hablar sobre los conflictos familiares que se han generado tras conocerse la emisión de una nueva docuserie en la que se tratarán los motivos por los cuales, la hija única de Carrasco y Jurado, ha roto relaciones con los miembros de su familia materna, el viudo de la misma y los hermanos que tiene, fruto del matrimonio de su madre con el torero José Ortega Cano.

Rocío fue la auténtica protagonista de la noche, no solo por su presencia en el acto sino también por el discurso que le dedicó una emocionada Ministra Montero para dar paso a la entrega de su galardón. De este modo, la ministra hacía autocrítica a cerca del trato recibido por Rocío durante todos estos años por parte de toda la sociedad: “Creo a Rocío Carrasco y la creí desde el primer momento en el que la vi. Y no solo porque lo que me contaba era horroroso, sino por todo lo que callaba pero sus ojos hablaban. Yo ya había visto esos ojos en otras mujeres desgraciadamente. Esta sociedad y los medios de comunicación fuimos muy injustos con Rocío Carrasco y ahora queremos justicia y reparación para ella y para tantas y tantas Rocíos que se han visto reflejadas en sus palabras y que llamaron al 016 buscando ayuda”.

Montero proseguía su discurso, colocando la lupa en la reacción de muchas mujeres que se han atrevido a denunciar su particular calvario gracias a la manifestación de su propia experiencia: “Por su valentía a la hora de dar un testimonio que han escuchado millones de mujeres de este país que por primera vez en su vida al escuchar a Rocío y el trabajo que ha dirigido Anais han sentido que lo que estaban viviendo era una situación de violencia de género. Y que se han decidido escuchando a Rocío a pedir ayuda y a llamar al 016. Vosotras sabéis que las llamadas al 016 se dispararon durante la emisión de la docuserie en prime time y que hay muchas mujeres a las que nunca hubiéramos llegado si no hubiese sido por ese testimonio. Así que espero que todas esas miles de mujeres y tu también Rocío sepáis que nunca más vais a estar solas”.

Unas palabras transmitidas por la autoridad política que no ha pasado desapercibidas para los medios de comunicación que cubrían el evento. La hija de la cantante Rocío Jurado no fue la única celebridad protagonista en el acto, también acudió la actriz Sara Sálamo dando visibilidad a su aportación 2.0 con su particular visión acerca del acoso sufrido en la Red debido a su defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.