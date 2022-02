Rocío Carrasco pierde a uno de sus apoyos antes de emitir ‘En el nombre de Rocío’

Desde hace un año Rocío Carrasco se encuentra en primera plana mediática. La hija de Rocío Jurado rompía su silencio tras más de dos décadas a la sombra. Lo hacía en forma de docu-serie, Rocío: contar la verdad para seguir viva. Espacio en el que relató, entre otras cosas, el “infierno” que vivió junto a su exmarido, Antonio David Flores. Próximamente, se emitirá la segunda entrega, En el nombre de Rocío, donde la madre de Rocío Flores explicará los motivos por los cuales no se habla con algunos miembros de su familia.

En menos de 24 horas tendrá lugar Licencia para hablar, un nuevo especial que se podrá ver este viernes en Telecinco, en el que Carrasco regresa a sus orígenes, Chipiona, para reencontrarse con parte de su familia, esa que ha estado apoyándola durante todo este tiempo. Entre los familiares se encuentra ‘Manolín’, hermano de la madre de Rocío Jurado y, por consiguiente, tío abuelo de Rocío Carrasco. Desafortunadamente, falleció el pasado mes de enero y fue enterrado junto a su madre en Chipiona. Al entierro acudieron Amador Mohedano y José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, entre otros, pero no Rocío Carrasco, tal y como ha revelado La Razón.

La hija de Pedro Carrasco visitó la casa de este miembro y de su mujer, Antonio, con quienes pudo charlar y cuyas conversaciones saldrán a la luz en las próximas horas.

Este nuevo especial en el que también se enseñarán las tres estancias que quedan de Montealto puede suponer una nueva brecha familiar, pues cada vez que Carrasco ha hecho unas declaraciones han tenido repercusión en algunos miembros de su familia con los que no tiene relación.

Avance de lo que veremos mañana dentro de #Montealto este avance es un extracto de licencia para hablar y solamente el avance buf qué emoción de ver que Rocío Carrasco nunca ha estado sola y que cuenta con mucho apoyo de familia no mediática#apoyoRocíoCarrasco pic.twitter.com/fGudiHiLYw — Mari Saicam (@MariSaicam) February 17, 2022

Además, durante dicha emisión Rocío Carrasco mostrarán 48 documentos en los que Rocío Jurado plasmó sus sentimientos sobre una oscura etapa de la vida de su hija, cuando estaba con Antonio David Flores.

Por otro lado, Rocío Carrasco ha dejado claro durante su intervención televisiva en El programa de Ana Rosa que, a partir de ahora iba a dejar «a un lado» todo lo relacionado con su hija, Rocío Flores. Rocío -madre-, aseguraba que ya se habían hecho bastante daño y que era la hora de dar un poco de tregua a una guerra familiar que lleva activa desde hace varios años.

Por su parte, Rocío Flores respondía este mismo jueves que «lo de ayer no cambia nada. No esperaba nada distinto, me hubiese gustado de verdad y de corazón que me hubiese dejado a un lado desde el minuto 0 en el que se planteó hacer su documental, y ya, lo hecho hecho está».