Roca Rey deja la pelota en el tejado de Victoria Federica

La relación entre Victoria Federica de Marichalar y el torero Andrés Roca Rey ha sido muy estrecha en los últimos tiempos, tanto que algunas voces han hablado de posible romance entre ambos, algo que, ninguno de los dos ha confirmado. Lo que sí está claro es que la hija de la Infanta Elena y el diestro están muy unidos. No solo Victoria viajó hace unos meses a Perú y pudo conocer a la familia de Roca Rey, sino que, más recientemente, la nieta de los Reyes Juan Carlos y Sofía fue la encargada de recoger un premio en la Plaza de Toros de Las Ventas en nombre de su amigo. Una noche llena de emoción en la que ella misma fue reconocida por su apoyo al mundo de la tauromaquia y en la que no dudó en recordar cómo su afición por los toros le viene de familia.

El torero acaba de regresar de terminar la temporada en América y no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de Agencia Gtres en el aeropuerto de Madrid, donde ha confirmado que ha sido una temporada muy buena, aunque se ha mostrado muy contento de volver a casa: «Ha ido bien, Muy bien. Muchas gracias. Estoy contento de estar por aquí e ilusionado con lo que viene», ha dicho el diestro.

Sobre el reciente premio que ha recibido y que no pudo ir a recoger, Roca Rey ha comentado que le he ha hecho mucha ilusión: «Imagínate lo que supone para los toreros recibir un premio en Las Ventas. Y bueno, por la juventud que representa, pues me gustó que fuera Victoria», ha asegurado el torero, que ha recalcado el importante papel que la hija de la Infanta Elena desarrolla para el mundo de la tauromaquia.

«Es una gran amiga y creo que defiende y está muy presente en la tauromaquia», ha dicho Andrés Roca Rey. «Creo que, poco a poco, el mundo del toro, pues bueno,… los jóvenes se están dando cuenta de que no solamente ir a los toros a ver una corrida, sino que también hay un plan antes, un plan después. Y eso, pues atrae mucho. Los toros no es un plan aburrido para para los jóvenes, todo lo contrario. Y eso es bonito. Creo que Victoria, como los toreros jóvenes, pues estamos ayudando. Y bueno, sobre lo que representa la temporada, pues contento ya de estar aquí», ha comentado el torero, que se ha mostrado encantado de que la hija de la duquesa de Lugo también recibiera un reconocimiento.

Andrés Roca Rey ha comentado que Victoria Federica es, a día de hoy una buena amiga, y se ha deshecho en elogios con ella. Aunque ha dicho que ‘no quedarían mal’ como pareja, se ha mostrado tajante y ha dejado claro que son solo amigos, y que les une un gran cariño y apoyo mutuos, pero nada más: «Es una buena amiga. Y ya está», ha sentenciado.