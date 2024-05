Los Reyes de España no son los únicos: otras estrellas que celebran su aniversario de boda

Los Reyes Felipe y Letizia celebraron su 20 aniversario como marido y mujer el pasado 22 de mayo. Es una de las bodas más importantes de nuestro país, marcó un antes y un después y todavía se sigue hablando del evento. A la ceremonia acudieron más de 1.200 invitados, entre los que se encontraban los representantes de las principales casas reales de Europa.

Sus Majestades forman uno de los matrimonios más estables de nuestro país. Como todo el mundo sabe, tienen dos hijas: la princesa Leonor y la infanta Sofía. Cuentan con el respaldo del pueblo, por eso esta semana muchos han destacado la buena salud de su relación. No obstante, no son los únicos rostros conocidos que están de enhorabuena. A continuación, destacamos otras parejas que tienen algo que celebrar.

David y Victoria Beckham

David y Victoria Beckham, en el estreno de su documental. (Foto: Gtres)

La historia de David y Victoria Beckham ha inspirado a muchos periodistas. Cada cierto tiempo se reactivan los rumores y el matrimonio arrastra muchas leyendas, sobre todo cuando durante la época que estuvieron viviendo en España. En aquel momento se llegó a decir que querían separarse, pero no daban el paso definitivo porque la marca Beckham era muy potente.

Victoria llegó a reconocer que su etapa en Madrid hizo mella en su relación con David. No obstante consiguieron solucionar sus problemas matrimoniales y el próximo 4 de julio cumplirán 25 años de casados. Una cifra redonda que ha dejado sin palabras a sus detractores.

Es habitual que David y Victoria se dediquen muestras de amor a través de las redes. Por ejemplo, durante el último aniversario que celebraron se intercambiaron varios mensajes donde el empresario le agradeció a su mujer su gran sentido del humor.

Alaska y Mario Vaquerizo

Alaska y Mario en la presentación de ‘All Stars’. (Foto: Gtres)

Otro matrimonio que ha estado constantemente en el punto de mira es el formado por Alaska y Mario. Los artistas ganaron mucha repercusión a raíz de un reality que grabaron en MTV, un documental parecido al que rodaron Tamara Falcó o Georgina Rodríguez en Netflix. Este programa mostró la realidad de su relación, pero algunos siguen dudando.

Mario, que trabaja de colaborador en TardeAR, ha asegurado que no tiene ninguna intención de separarse de su mujer, al contrario: está deseando que lleguen sus bodas de plata. «De mí han dicho muchas cosas que no son ciertas, desde que soy homosexual a mi ruptura con mi mujer. Todo es mentira. El próximo 10 de junio Olvi y yo celebraremos nuestras bodas de plata, llevamos juntos veinticinco años y somos muy felices. No entiendo que se inventen esos rumores», ha comentado al respecto.

Kiko Matamoros y Marta López

Kiko Matamoros junto a su mujer, Marta López, en Madrid. (Foto: Gtres)

El 2 de junio de 2023 Kiko Matamoros se casó por tercera vez en uno de los hoteles más importantes de Madrid. El colaborador se dio el ‘sí, quiero’ con la modelo Marta López Álamo, quien se cambió de vestido hasta en tres ocasiones. Dentro de muy poco hará un año de este momento. ¿Cómo celebrarán su primer aniversario?

Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate

Los príncipes de Gales en su boda. (Foto: Gtres)

Aunque no es una cifra redonda, el príncipe Guillermo y Kate Middleton también afrontaron un día importante el pasado 29 de abril, cuando celebraron sus 13 años de casados. Hay que recordar que la Famiia Real británica está atravesando un momento delicado. La princesa Kate y el rey Carlos III tienen cáncer, de hecho ella se ha retirado de la vida pública.

Se espera que la futura reina consorte de Inglaterra reaparezca después del verano, pero no hay ninguna fecha confirmada. De momento hay que esperar para ver cómo evoluciona su estado de salud. Lo más importante es que cuenta con el respaldo de su marido.