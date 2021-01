La UME, al rescate de la actriz María Galiana en Madrid

Dicen que en ocasiones la realidad supera a la ficción y eso es lo que le ha pasado a María Galiana, la adorable actriz que se mete en el papel de la abuela Herminia en la serie de televisión ‘Cuéntame cómo pasó’. La reconocida intérprete, que se encontraba en Sevilla el pasado fin de semana, tenía que regresar a Madrid para acudir a un compromiso profesional, pero la tremenda situación meteorológica provocada por la tormenta ‘Filomena’ se lo impidió hasta este lunes por la tarde, cuando pudo coger un tren hasta la estación de Atocha. María, que tiene 85 años, estaba dispuesta a llegar hasta su casa, ubicada en el barrio de Moratalaz, pero sus planes se quebraron al salir a la calle y encontrarse con un panorama desolador.

Hielo y nieve por todas partes, ¿qué podía hacer?, si daba un solo paso podía caerse y ya no está para golpes a su edad. Le daba miedo hasta intentar llegar hasta el metro para recorrer así el camino a su hogar, tampoco un taxi era la solución pues sería incapaz de recorrer la distancia que la separaba de su deseada residencia madrileña, por las calles más principales y amplias igual sí podría conducir, porque ya estaban limpias, pero por la suya no porque aún se encontraba hecha un desastre.

Así, la simpática actriz tomo una drástica decisión, se quedaría en un hotel de la zona, cerca de Atocha, y regresaría a su vivienda al día siguiente. Sin embargo, aunque estaba acompañada de su hija, la veterana interprete no era capaz de dar un solo paso por esos suelos tan resbaladizos y cargada con una maleta, así que tampoco era posible que fuera caminando a su alojamiento. Cuando ya no sabía que hacer… ¡zás!, aparecieron unos ángeles salvadores que remediaron, en cierto modo, todos sus problemas de movilidad.

Miembros de la UME (Unidad Militar de Emergencias) se ofrecieron amablemente para llevarla en su vehículo no a su casa, sino hasta el hotel que había reservado y así poner solución al problema y a las preocupaciones de la actriz. Pero su gozo en un pozo, no era capaz de subir a ese coche tan altísimo, lo intentó pero no pudo. Cuando ya estaba casi desesperada, uno de los destacados, el que mandaba, el oficial, buscó un remedio y decidió que la llevarían en brazos y así se evitaría una rotura de cadera o cualquier cosa peor.

De esta forma tan divertida María Galiana protagonizó, sin esperarlo ni preverlo, una curiosa escena al más puro estilo de la mejor serie o película que se precie. Quizá, si hubieran estado allí las cámaras de ‘Cuéntame’, a su lado se encontrarían Imanol Arias o Ana Duato buscando la forma de llevar a la admirada abuela hasta las dependencias de su hospedaje. En fin, está claro que para vivir algo nuevo y diferente no hay edad y que la agradable sevillana ya tiene una nueva anécdota que contar, algo que hará con la gracia que le caracteriza.

El surrealista suceso vivido por la actriz salió a la luz durante la rueda de prensa de la nueva temporada de ‘Cuéntame cómo pasó’, ya que al no estar presente María todo el mundo preguntó por ella. «Herminia no vive en el 2020», ha dicho entre risas Imanol Arias, uno de los protagonistas principales, refiriéndose a su papel de abuela de Galiana en la serie de televisión cuya nueva trama se desarrollará en tiempos de pandemia, «pero María vive intensamente el 2020», ha sentenciado con una gran sonrisa para después narrar todo lo que le había tocado pasar a la genuina actriz por causa de ‘Filomena’.