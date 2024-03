Una a una, repasamos las casas de Rafa Nadal: de Madrid hasta Porto Cristo

A pesar del bache que está viviendo en su carrera deportiva, Rafa Nadal continúa cosechando éxitos en sus negocios fuera de las pistas. Después de varios meses, el tenista sigue sin poder saltar al terreno de juego, por la lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. «Estoy cansado y frustrado por estar en procesos de recuperación de lesiones en gran parte de mi carrera. Pero siempre lo he aceptado. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo», aseguró en el momento de su lesión. Sin embargo, durante este tiempo alejado de las canchas, Rafa ha seguido con sus inversiones y la última ha sido una lujosa casa en Madrid.

Según informa El Confidencial, Rafa Nadal ha comprado una de las exclusivas viviendas de lujo construidas por su empresa en una de las zonas más selectas de Madrid. El tenista adquirió uno de los apartamentos más pequeños por un precio «ligeramente superior a los cuatro millones de euros».

Rafa Nadal jugando al tenis en enero de 2024/ Gtres

La nueva residencia de Rafa Nadal está situada en un edificio de cinco plantas en la calle General Castaños de Madrid, con tres vecinos por piso. El apartamento, que abarca 281 metros cuadrados, cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños y un balcón de casi cinco metros. Además, el complejo residencial ofrece servicios compartidos como un spa, gimnasio, piscina y dos plazas de aparcamiento por vivienda.

Diseñado por el reconocido arquitecto Rafael Robledo, el exclusivo residencial ofrece vistas panorámicas a la Plaza Villa de París, al Tribunal Supremo y a la Iglesia de Santa Bárbara. Esta lujosa edificación alberga algunos de los apartamentos más costosos de la capital, con un precio que llegó a los 20.000 euros por metro cuadrado. Los registros financieros del holding de Rafa Nadal, Aspemir, revelan que el importe de 4.047.636,76 euros se destinó a la compra del inmueble, siendo posteriormente transferido al apartado de inversiones inmobiliarias una vez formalizada la escritura de compraventa.

Su otra vivienda, a los pies del Mar

La propiedad, con más de 1.000 metros cuadrados, fue adquirida por el tenista en 2013 por 4 millones de euros. Se encuentra en un conjunto de edificios construidos en un terreno de 7.000 metros cuadrados en primera línea de mar. Durante estos siete años, Nadal ha enfrentado obstáculos burocráticos debido a su ubicación.

La casa de Rafa Nadal en Mallorca./ Gtres

El conjunto, que incluía un chalet mallorquín de piedra y otras estructuras más pequeñas, pertenecía a los herederos de una de las dueñas de las Cuevas del Drach. En este tiempo, el tenista ha demolido gran parte de las construcciones anteriores, y finalmente las obras han sido completadas. Diseñada por el arquitecto mallorquín Tomeu Esteva, la residencia de Rafa Nadal está situada en la parte más alta de Porto Cristo, en el municipio de Manacor, sobre un acantilado con vistas panorámicas a la ensenada natural del puerto. Consta de dos edificios conectados de dos plantas y un sótano. El primero se encuentra junto a la piscina y el jardín, mientras que el segundo está entre la entrada y los edificios principales.