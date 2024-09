La reina Mary se convierte en Jefa de Estado de Dinamarca de forma temporal

El 14 de enero de 2024 se produjo un suceso que marcó un antes y un después en la historia: el ascenso al trono de Federico de Dinamarca, quien pasó a ser conocido como Federico X. A partir de ese momento Mary Donaldson pasó a ser reina consorte y ha desempeñado su cargo a la perfección, pero ahora tiene un nuevo reto. Su marido se ha marchado del país durante unos días y su hijo tampoco está disponible, así que será ella la regente y eso le convierte en Jefa de Estado.

Es la primera vez que pasa algo así desde que el rey Federico ocupó el puesto de su madre, la reina Margarita II. Este acontecimiento es importante, pero no se extenderá demasiado. El monarca regresará de su viaje por el extranjero el 22 de septiembre. Hay que tener en cuenta un dato importante. Si el príncipe Christian de Dinamarca hubiera estado en el país habría sido él el Jefe de Estado, pues es el sucesor de su padre.

La reina Mary de Dinamarca en un acto. (Foto: Gtres)

El heredero al trono tiene 18 años y ya cuenta con una trayectoria mediática. Es plenamente consciente de que algún día será el rey de Dinamarca, por eso tiene un comportamiento prudente. Es uno de los grandes apoyos de su madre, quien ocupa un papel muy importante dentro de la Familia Real. Otro tema de interés es el estado de salud de Margarita II, aunque afortunadamente la situación ya está controlada.

El ingreso de Margarita II

La reina Mary será la Jefa de Estado de Dinamarca hasta que vuelva su marido, pero este no ha desconectado de su país al 100%. Tanto es así que se ha encargado de informar sobre el estado de salud de su progenitora. Margarita II se cayó en el palacio de Fredensborg y tuvo que ser ingresada en el hospital. Hay que recordar que tiene 84 años, así que hay que tener en cuenta este tipo de contratiempos.

Margarita II en un acto. (Foto: Gtres)

El rey Federico ha asegurado que su madre se encuentra bien, de hecho ha recibido el alta y ya se está recuperando en su residencia habitual. «He hablado con ella y parecía estar bien, por lo que pude oír», ha comentado delante de un grupo de periodistas.

También ha reconocido que le ha resultado imposible visitarla en persona por cuestiones de agenda. «No, aún no he a verla. Ella está bien dada las circunstancias. Ahora toca que se recupere día a día». Para se exactos, la reina emérita tiene una fractura en la mano izquierda y una lesión en las vértebras cervicales. No obstante, desde el Hospital Universitario de Copenhague, centro que se ha encargado de este problema, siempre se ha trasmitido un mensaje de serenidad.

El importante papel de la reina Mary

La Casa Real ha contribuido a calmar los rumores. Emitieron un comunicado para tranquilizar al pueblo. Margarita II es una mujer muy querida, por eso era importante recalcar que su estado no corre ningún peligro. Ha sido un asunto aparatoso, pero su estado nunca ha hecho saltar las alarmas.

La reina Mary de Dinamarca en Suecia. (Foto: Gtres)

«Se encuentra de buen humor dadas las circunstancias, aunque necesitará un largo periodo de tiempo para recuperarse. Esto también significa que la presencia de la reina en una serie de actos se cancelará durante algún tiempo». Es aquí donde entra en juego la mujer de Federico X, quizá sea ella la encargada de sustituirla.

Mary Donaldson tiene una reputación excelente y está muy preparada para representar a la Familia Real. Todos los actos donde participa son un éxito. También hay que tener en cuenta que es una mujer muy elegante y preparada, por eso su asistencia siempre genera buenos comentarios.