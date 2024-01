El ‘amuleto de la suerte’ de la Reina Letizia en la Pascua Militar

La Pascua Militar, que se celebra cada 6 de enero en coincidencia con el Día de la Epifanía de los Reyes Magos, es la primera cita del año para los Reyes de España y doña Letizia siempre muestran su mejor versión. En esta ceremonia, el Rey Felipe recibe a representantes del gobierno y a miembros de los tres ejércitos y cuerpos de seguridad del Estado.

La soberana tiene un amuleto de la suerte para triunfar en todas las ceremonias: sus vestidos diseñados por Felipe Varela. Ha apostado por él en varias ocasiones y siempre ha recibido críticas excelentes.

Desde su proclamación como Rey el 19 de junio de 2014, don Felipe y doña Letizia han presidido esta importante celebración en el Palacio Real de Madrid. Es una cita que marca su compromiso con las tradiciones y la relación con las fuerzas armadas y de seguridad del país.

Como no podía ser de otra forma, la Reina ocupa un papel importante en este evento. Empezó a acompañarle en 2015 y desde entonces ha ido mejorando sus apariciones gracias a unos looks que no han dejado indiferente a nadie. Eso sí, siempre que se ha decantado por las propuestas de Felipe Varela ha ocupado titulares en los mejores medios. Es su talismán.

El 6 de enero de 2020, la Reina Letizia sorprendió con un elegante vestido abrigo de líneas sencillas en un llamativo color azul klein. La prenda, de inspiración de esmoquin, presentaba un cierre con un solo botón adornado con piedras de strass, proporcionando un toque de sofisticación al conjunto. Esta elección de atuendo reflejó la habilidad de la Reina para combinar la modernidad con la elegancia en su estilo, destacando su enfoque distintivo en la moda durante la celebración de la Pascua Militar.

Doña Letizia eligió recoger su melena en un elegante moño bajo con un retorcido muy elaborado. Este peinado aporta un toque refinado y cuidadoso a su apariencia. En cuanto al maquillaje, optó por su estilo habitual, destacando su enfoque sobrio y elegante que resalta sus rasgos naturales. Su elección de peinado y maquillaje complementaron un estilo que ya ha pasado a la historia.

Doña Letizia en 2019 combinó un vestido de terciopelo azul marino diseñado por Felipe Varela, su diseñador preferido, con una chaqueta de tweed de Emporio Armani. Esta elección de atuendo revela la habilidad de la Reina para fusionar piezas de diseñadores reconocidos, creando un conjunto discreto y elegante.

El terciopelo, un tejido arriesgado que da muy buenos resultados, aporta un toque de sofisticación, mientras que la chaqueta de tweed agrega un elemento clásico y atemporal a su apariencia. La elección de marcas y tejidos refleja la atención al detalle de Doña Letizia y su capacidad para destacar en eventos oficiales con combinaciones de moda cuidadosamente seleccionadas. Felipe Varela le dio suerte, por eso ha apostado por él en tantas ocasiones.

Doña Letizia lleva trabajando con la estilista Eva Fernández desde 2015, una fecha que marcó un antes y un después gracias a los looks con los que ha aparecido en los eventos más importantes de la temporada. Un año después de conocer a Eva apareció en la Pascua Militar con una prenda negra que combinó a la perfección con una chaqueta blanca. Una apuesta sencilla que nunca falla.

Nuestra soberana estrenó una elegante falda negra confeccionada en seda y bordada en richelieu en hilo negro, una creación firmada por el diseñador Felipe Varela.

El bordado richelieu, que destaca por su intrincado, es una técnica que se realiza prácticamente a mano para lograr resultados precisos y de alta calidad. La elección de esta falda destacó no solo por su diseño sofisticado sino también por el refinamiento artesanal del bordado. Nuevamente, y gracias a la destreza de Felipe Varela, doña Letizia se convirtió en la gran protagonista. Este año tendrá que compartir puesto con su hija, la princesa Leonor, quien debuta en el desfile tras cumplir la mayoría de edad.