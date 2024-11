La Reina Letizia se entrega a Leibovitz y dice sí a la petición a la que Isabel II se negó en rotundo

Cuando el pasado 7 de febrero Annie Leibovitz fotografió a don Felipe y doña Letizia en el Salón de Gasparini del Palacio Real empezó una cuenta atrás que ha durado mucho más de lo esperado. Este 26 de noviembre por fin ven la luz los dos retratos que la prestigiosa artista realizó de los Reyes de España bajo el encargo del Banco de España. Dos obras que ya se pueden visitar como parte de la Colección de esta institución, concretamente en el marco de la exposición ‘La tiranía de Cronos’.

Más allá de la espectacularidad de sendas imágenes, ha llamado mucho la atención el estilismo elegido por Letizia. Un look compuesto por un espectacular vestido negro con escote palabra de honor y una abultada capa roja, firmado por Balenciaga y a la altura de cualquier alfombra roja. Con el collar y los pendientes de chatones -de la colección de joyas de pasar- como únicos complementos, ha llamado mucho la atención que la Reina aparezca sin tiara ni banda. Un detalle que, según a trascendido, no fue así durante toda la sesión.

La Reina Letizia en la fotografía de Annie Leibovitz. (Foto: Gtres).

Al parecer doña Letizia estaba lista para protagonizar el posado de manera regia, y de hecho Annie Leibovitz la fotografió con estos elementos tan propios de su cargo. Pero cuando la sesión estaba llegando a su fin, la artista -galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2013- sugirió a la mujer de Felipe VI tomar algunas imágenes de ella sin los objetos para mostrarla «más cercana y humana». Si fotógrafa o fotografiada contaban con que esta podría ser precisamente la imagen que pasará a la posteridad es algo que posiblemente no se sepa nunca.

Don Felipe y Doña Letizia junto a Annie Leibovitz en 2013. (Foto: Gtres)

Esta no es la primera vez que la fotógrafa hace esta petición, aunque la vez anterior no tuvo éxito alguno. En 2007, durante el viaje de Isabel II a los Estados Unidos, la reportera gráfica realizó un retrato a la monarca. Parte de la sesión fue grabada para un documental que en ese momento la BBC estaba haciendo sobre la vida de la Reina, y hubo cierta tensión entre ambas mujeres precisamente por la misma petición que Annie hizo a Letizia Ortiz. «Quizá podríamos probar sin corona, menos elegante, ya que el vestido oficial es ya muy contundente», fue la pregunta que provocó la inesperada respuesta de la madre de Carlos de Inglaterra. «¿Menos elegante? ¿Qué te has creído que es esto? No cambiaré nada, ya he hecho bastante con vestirme así».