La Reina Letizia, la empatía como bandera

Europa destaca por las realezas que regentan algunos de los países y es sabido que sus miembros están para servir al pueblo. Durante décadas hemos visto cómo su apoyo al crecimiento de los países ha ido in crescendo y no sólo lo hacen desde el deber de su labor, sino que muchos lo ejercen partiendo de la humildad. Aunque, antaño, los matrimonios reales con una persona que no tuviera ‘sangre azul’ estaban prohibidos, hemos visto que no hace falta haber nacido en esa cuna de oro para poder regentar un país. ¿La clara demostración? La Reina Letizia.

Después de los escarceos amorosos de Felipe VI, muchos se sorprendieron cuando anunció su compromiso con una periodista que solíamos ver en los informativos, Letizia Ortiz. Aunque los más puristas consideraron que no debían contraer matrimonio por el simple hecho que no compartieran esa cuna de oro, muchas veces es necesario que al trono entre gente llana y que haya vivido y entendido al pueblo.

La Reina Letizia en Paiporta, epicentro de la tragedia de la DANA. (Foto: Gtres).

Doña Letizia, la Reina del Pueblo

Han sido varios los momentos en los que la Reina se ha acercado al pueblo, siendo la primera que muestra apoyo para un gran número de causas solidarias. Quienes comparten horas, proyectos y mesas de trabajo con la Reina de España solo tienen halagos. Desde 2010, Letizia preside la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y su firme apoyo a la causa es de suma importancia para las personas que padecen esa enfermedad. Además de esta, la Reina Letizia también ha dado visibilidad a otras asociaciones que estaban en segundo plano y, gracias a su apoyo, las ha sacado a la palestra. El ejemplo es la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, en la que la califican como «cercana y con gran preocupación por la causa».

Al principio, estaba claro que no se la veía con buenos ojos y las críticas sobre ella fueron bastante fuertes. Ya fuese por su comportamiento, su estilo o por sus ideas, siempre había un comentario, pero su sonrisa nunca dejaba de estar presente. Es sabido que desde Zarzuela siempre la han intentado instruir y construir un velo idílico alrededor de ella, pero fue una misión fallida. Letizia fue la persona que comenzó a actualizar la imagen de la Corona, una familia real con un departamento de comunicaciones obsoleto y unas ideas demasiado antiguas. ¿El gran cambio? Letizia ha acercado la realeza al pueblo.

Los Reyes Felipe y Letizia en Valencia. (Foto: Gtres)

El último ejemplo ha ocurrido hoy, en Valencia, donde la Reina Letizia ha demostrado su cercanía y su humildad dando la cara ante un frustrado pueblo. Todo comenzaba cuando emitieron un comunicado, sintiendo su pena por la devastación que causó el agua en varias localidades y los fallecidos que ha dejado en su camino. En medio del gran cataclismo que ha creado DANA y, a pesar de tener que andar entre hordas de habitantes indignados por una pésima gestión gubernamental, mientras el barro y las piedras les sobrevolaban, lo único que le interesaba a la regente era acercarse al pueblo y hablar con ellos.

Los Reyes de España dan la cara

Los Reyes Felipe y Letizia en Valencia. (Foto: Gtres)

Con los ojos llenos de lágrimas, no ha huido y ha aguantado los abucheos, además de las blasfemias que se propagaban entre la multitud. Mientras le increpaban, se ha acercado a varios vecinos y ha terminado envuelta en lágrimas, abrazada a muchos de ellos. Ante la ira de la multitud, la reina ha querido mostrar empatía.

Ella ha llegado para cambiar la monarquía, acercarse a un pueblo sediento de soluciones y renovar conceptos obsoletos que sacan a la realeza de su ‘jaula de oro’.