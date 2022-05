Las recetas más especiales de la Reina Isabel, ahora a tu alcance

A pocas semanas de que se celebre de manera oficial el Jubileo de la Reina Isabel son muchas las iniciativas que se han llevado a cabo para festejar los setenta años de reinado de la monarca. Una cifra muy destacada con la que la soberana bate todos los récords anteriores y que la sitúa en el pódium de reyes más longevos de la Historia.

A pesar de que la madre de Carlos de Inglaterra se encuentra aquejada de algunos problemas de salud que no le permiten cumplir al 100% con su agenda, continúa manteniendo un férreo compromiso con la Corona. Es más, aunque sus actividades se han visto limitadas por cuestiones obvias, espera poder participar en casi todos los actos previstos para el Jubileo, que se celebra en el mes de junio, coincidiendo con el tradicional Trooping the Colour y el aniversario de su coronación -no del momento en el que se convirtió en Reina, que fue al morir su padre en el mes de febrero de 1952-.

Son numerosas las iniciativas que se están organizando por el Jubileo de la monarca. No faltan los souvenirs conmemorativos -oficiales o no-, así como detalles tan curiosos como la muñeca Barbie en homenaje a la Corona que ha puesto a la venta la marca de jugueterías Mattel. Pero, además, ahora también podemos conocer los detalles más secretos de la dieta de la monarca y sus platos preferidos.

Es cierto que alguno de los chefs que a lo largo de los años ha estado al servicio de la Corona ha desvelado las costumbres alimentarias de la Reina, como que le gusta desayunar cereales y servírselos ella misma de un recipiente plástico o que evita las comidas pesadas. También se sabe que detesta el ajo y no permite su utilización en los menús de palacio.

Pero, más allá de estos detalles, ahora, con motivo de su Jubileo, podemos tener a nuestro alcance sus recetas preferidas y una guía completa sobre cómo elaborarlas. The Platinum Jubilee Cookbook recoge un total de setenta maravillosas recetas para celebrar este aniversario. Un manual completo no solo de los alimentos de los que más disfruta la Reina, sino también, de sus representantes en todo el mundo. En el siglo XIX, el primer ministro británico Lord Palmerston, declaró una vez que «la cena es el alma de la diplomacia» y en este nuevo libro se recogen embajadas británicas y altas comisiones de todo el mundo.

El prólogo ha sido escrito de manera especial por el príncipe Carlos y su esposa, Camilla Parker-Bowles, de manera que su importancia es aún mayor. Elaboraciones que son, en muchos casos, una fusión entre las tradiciones británicas y las costumbres locales de diferentes partes del mundo, lo que les aporta un toque exótico.

Además de recetas, el libro cuenta con muchos detalles y curiosidades sobre el ámbito de la diplomacia, así como de la propia Reina Isabel. Una mezcla de recetas, historia de la gastronomía, anécdotas y fotografías impresionantes que hacen de este libro una lectura fascinante para cualquier persona interesada en la comida, la diplomacia o la herencia británica. Con contribuciones de los representantes de Su Majestad en todo el mundo, también es una celebración explícita de lo ‘británico’, que lo convierte en un recuerdo único para el Jubileo de Platino, profundizando en una parte poco explorada del reinado de Su Majestad. A esto hay que sumar que el autor donará el 100% de los beneficios a dos organizaciones concretas: The Queen’s Commonwealth Trust (QCT) y The Prince of Wales’s Charitable Fund (PWCF).