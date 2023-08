No cabe la menor duda de que está siendo un verano repleto de emociones para Patricia Pardo y Christian Gálvez. La pareja anunció el pasado 29 de julio, a última hora de la noche, que van a ser padres de su primer hijo en común, pero no solo eso, sino que en el mismo post revelaron que se habían casado en secreto. Una doble bomba que sacudió los cimientos del papel cuché. «Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé», indicó el que fuera presentador de Pasapalabra en un inesperado arranque de sinceridad en el universo 2.0.

Desde que Socialité hizo pública su historia de amor, en febrero de 2022, la pareja no ha tenido reparo en mostrar públicamente su cariño. Lo mismo han ido haciendo en sus respectivas redes sociales. Ahora, Gálvez ha querido compartir con su legión de seguidores un pedazo más de su día a día con su mujer. Lo ha hecho a través de una publicación que ha logrado un gran número de interacciones en las últimas horas. «Hace un mes tuve el inmenso honor de convertirme en uno de los miembros de la comitiva de portadores de la Ofrenda Nacional en la Catedral De Santiago», ha comenzado diciendo el escritor.

«Acompañado y arropado por un grupo extraordinario de compañeros, generosos a más no poder, disfruté como nadie de ese paseo con la emoción propia de quien hace algo por primera vez solo que, en este caso, con una carga espiritual sobresaliente», ha añadido. Unas líneas después, Christian Gálvez ha hecho una especial mención a Patricia Pardo.

«Entrar por la fachada principal de la catedral y atravesar el Pórtico de la Gloria me hizo recordar las palabras de mi mujer, @patriciapardo_tv , sobre su infancia. Cómo era y cómo disfrutaba ella de «su» Santiago y «su» catedral; esa que, a su manera tan especial (como siempre), ha hecho también mía. Ese día estábamos a cientos de kilómetros de distancia, pero compartíamos emoción», ha recordado. «Conocedor de la trascendencia que tiene todo lo que rodea al apóstol y a esta mágica ciudad, me siento un privilegiado y estoy profundamente agradecido a mis compañeros portadores (…) Y, sobre todo, a los artífices de este regalo, junto con Pati, de quienes hablaré por aquí dentro de muy poco: Rubén Fernández y Olaya Taboada. Moitas grazas, pareja, por hacerme sentir tan especial», ha finalizado, muy emocionado.

Será dentro de unos meses cuando el feliz matrimonio de la bienvenida a su primer retoño, poco más de un año después de sellar su amor en una ceremonia íntima de la que nada ha trascendido.