Se cumple una semana desde que la crónica social de nuestro país diera un brinco al conocer que Christian Gálvez y Patricia Pardo, además de estar esperando la llegada del que será su primer hijo en común poco más de un año después de oficializar su relación; se han casado en secreto. «La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé. La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia», fueron las palabras con las que ambos comunicaron la feliz noticia en sus redes sociales.

«Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de luz este camino que un día nos unió», añadieron.

Christian Gálvez y Patricia Pardo en un evento / Gtres

Ni Christian ni Patricia quisieron ahondar en detalles acerca de cuándo tuvo lugar su enlace. Aunque, sea como fuere, no serían los únicos rostros conocidos que han optado por la discreción para celebrar su amor. Antes lo hicieron, otras parejas como, sin ir más lejos, Carlos Herrera y Pepa Gea. Los también periodistas se casaron el pasado mes de diciembre en Nueva York, tras tres años de romance, aunque no fue hasta enero cuando se conoció la noticia gracias a una información en exclusiva del programa Plan de tarde, presentado por Toñi Moreno en Televisión Española.

Según trascendió, la pareja se casó aprovechando el puente de la Constitución del año pasado, en una ceremonia discreta en la que estuvieron los dos hijos del locutor, Alberto Herrera y Rocío Crusset, fruto de su relación con Mariló Montero; no así las hijas de Pepa Gea. «Se ha casado y no me ha invitado, me voy a enfadar. Muy mal», dijo Toñi Moreno.

Carlos Herrera y Pepa Gea en Sevilla / Gtres

También en secreto se casaron Carlos Falcó y Esther Doña. El V marqués de Griñón y XII marqués de Castel-Moncayo, grande de España, y la modelo se dieron el ‘Sí, quiero’ el pasado 22 de julio en la más estricta intimidad. La ceremonia civil tuvo lugar en los jardines del Palacio El Rincón, situado en la localidad madrileña de Aldea del Fresno. A la ceremonia acudieron tan sólo tres personas: el alcalde de la localidad y oficiante de la ceremonia, Guillermo Celeiro; el abogado del marqués de Griñón, Enrique, y la mujer de éste, Margarita.

Tras la celebración, los recién casados, cabe recordar, pusieron rumbo a su luna de miel, que comenzó en el Puerto de Santa María, en Cádiz, así como a «un viaje a diversos destinos del continente africano».

Carlos Falcó y Esther Doña en un evento en Madrid / Gtres

Cristina Pedroche y Daviz Muñoz también se han casado en secreto. La pareja, por su parte, se dio el Sí, quiero en el año 2015 en una ceremonia íntima en su casa, ante notario, según publicó la revista !Hola!. «Estaba nerviosa y emocionada. Lo único especial que llevaba puesto era el collar de mi abuela. Siempre la echo de menos, pero esta mañana quizá, un poco más», declaró la presentadora a la citada revista.