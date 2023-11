Cada vez son más los titulares que Ana Rosa Quintana protagoniza en la crónica social de nuestro país por su naturalidad y espontaneidad, en directo, en el nuevo programa que presenta en Telecinco: TardeAR. Lo que es, sin lugar a dudas, una muestra de su buen hacer y comodidad en una franja horaria que había dejado de lado en televisión durante los casi veinte años que estuvo a los mandos de El Programa de Ana Rosa en la misma cadena.

Ejemplo de ello es, sin ir más lejos, la revelación que la veterana presentadora ha hecho hace escasas horas a sus compañeros en plató, cuando debatían sobre el deseo de los seres humanos de alargar la vida y, por ende, retrasar los momentos previos y más cercanos a la muerte; tras ver la luz los siguientes datos. Según ha contado un experto en la materia, es posible ampliar la esperanza de vida hasta los 120 años dentro de una industria que se aspira que tenga un valor de 610.000 millones de dólares en 2025.

Ana Rosa Quintana en directo en ‘TardeAR’ / Telecinco

Esta cuestión ha puesto sobre la mesa otros debates, como en qué estado físico y mental podremos llegar hasta esa edad, o hasta qué edad, las personas, podemos mantener relaciones sexuales. Lolita Flores, una de las colaboradoras presentes hoy en el programa, ha comentado que ella, sin pareja actualmente, no tiene ninguna necesidad de tener una mayor actividad íntima. Asimismo, ha desvelado que ‘pasa’ de los juguetes eróticos. «¿Pero no tienes ganas de practicar sexo o de hacer el amor?», le ha preguntado Ana Rosa. «De hacer el amor sí, pero un ratito, luego que me dejen tranquila», ha sido la respuesta de la cantante y actriz española.

Inmediatamente después, Ana Rosa Quintana, sin pelos en la lengua, ha dicho que «practicar sexo es muy bueno». «Se nos ha ido todo al sexo, pero está bien ¡Yo os lo recomiendo!», ha añadido despertando la risa y aplausos del público y de Vicky Martín Berrocal o Xavier Sardà, entre otros, que también forman parte del elenco de colaboradores del formato de Unicorn Content.