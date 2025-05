La razón por la que Richard Gere tiene prohibida la entrada a uno de los países más importantes del mundo

Richard Gere se ha consolidado como uno de los actores más queridos de la historia del séptimo arte. Cuenta con una impecable trayectoria a sus espaldas valorada con una larga lista de galardones. Sin embargo, el hecho de ser una gran estrella de Hollywood no le ha servido para lidiar con ciertas polémicas. De hecho, desde 1993, tiene prohibida la entrada a China por hacer público su posicionamiento contrario a la ocupación del Tíbet en los Premios Oscar de ese mismo año, donde además denunció la situación de los derechos humanos en la región.

Así lo confirmó el intérprete en una entrevista concedida al programa Col·lapse de TV3, donde se sinceró como nunca sobre cómo se sentía al respecto. «Antes podía ir a Hong Kong, pero actualmente tampoco puedo entrar. Me encantaría ir para ver qué está pasando en realidad con el pueblo chino, los tibetanos y los uigures», comenzaba a decir. «En Sinkiang, donde vive el pueblo uigur, no puede entrar nadie. El Tíbet es uno de los lugares a los que es más difícil acceder. De hecho, es más fácil ingresar en Corea del Norte que en el Tíbet en la actualidad. ¿Por qué? Por el gobierno chino, que está en contra del Dalái Lama, la figura más noble del planeta, a quien ellos temen», argumentaba.

Cabe destacar que Richard Gere siempre se ha mostrado como un fiel seguidor de Dalái Lama, el líder espiritual del budismo tibetano. Tanto es así, que incluso ha producido un documental sobre él llamado Sabiduría y felicidad. Además, en los últimos años, también ha mostrado su fe en el budismo, desplazándose incluso hasta Nepal para aprender en primera persona de los monjes tibetanos, así como también aprovechó su viaje para reclamar un Tíbet libre.

Tan sólo unos años después de la polémica, Richard Gere participó en la película El laberinto rojo, donde interpretó a un hombre de negocios estadounidense que se encontraba en China. Un papel con el que se dio cuenta de que sus críticas hacia el país asiático le estaban costando factura en su carrera como actor. «Todos estaban contentos. Y de repente, sin aviso previo, me llamaron para que lo dejara. La productora estadounidense MGM estaba cerrando un acuerdo comercial con los chinos, y estos les dijeron que si se estrenaba la película no habría acuerdo», contó en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

A pesar de todo, Richard Gere, con el paso de los años, no ha ocultado su activismo partidario de Dalai Lama, a quien definió en el espacio televisivo de El Objetivo como «una figura en la que se puede depositar toda la confianza». «El pensamiento tibetano es trabajar en la mente y ver cómo estamos creando realidades todo el tiempo», sentenciaba.