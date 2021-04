Han pasado 20 años de la muerte de Pedro Carrasco, los mismos que su hija Rocío ha estado callada. Pero este mutismo quedó en un segundo plano hace una semana con la emisión de la primera entrega del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Una docuserie que consta de 12 episodios que van en orden cronológico, incluyendo un número cero en el que la protagonista dio los motivos por los que había decidido hablar tras dos décadas.

El domingo 21 de marzo fue el gran estreno. Un boom de Mediaset que consiguió tener a más de cuatro millones de personas pegados a la televisión escuchando el escalofriante relato de Rocío Carrasco donde desveló los supuestos malos tratos a los que le sometió Antonio David Flores casi desde el comienzo de su historia de amor.

Una semana después se han emitido los episodios 2 y 3, titulados ‘Se nos rompió el amor’ y ‘Ese hombre’, respectivamente donde ha hablado de sus dos embarazos, del nacimiento de sus pequeños y se ha centrado en explicar cómo vivió la espera de su segundo hijo durante un verano de lo más convulso durante el que vivió uno de los momentos más violentos de su matrimonio.

A lo largo de estas entregas se han podido ver diferentes imágenes de momentos familiares tales como la boda de su madre con José Ortega Cano. Pero, hasta el momento, ninguna referencia a la viuda de su padre Pedro Carrasco. Tan solo ha acertado a contar cómo se tomó el boxeador la noticia de su primer embarazo. Pero ni rastro de Raquel Mosquera, tan solo una breve aparición durante el episodio del nacimiento de su segundo hijo, cuando Pedro y su mujer llegaron al hospital para conocer al pequeño.

Raquel Mosquera es la gran olvidada de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Su relación fue «de hermanas», según declaró en más de una ocasión la peluquera. La poca diferencia de edad entre ellas hizo que fueran grandes amigas y que fueran cómplices. De hecho se casaron con meses de diferencia, Rocío con Antonio David en marzo de 1996, y su padre y Raquel en agosto del mismo año.

Pero la repentina muerte de Pedro marcó un antes y un después entre ellas. Hasta el punto de que la hija del boxeador ha llegado a interponerla hasta 4 demandas. Raquel ha hablado en numerosa ocasiones sobre la relación de su marido con su única hija y sus palabras no han sido, precisamente, para ensalzar el amor que se profesaban. La estilista no tuvo reparos en desvelar que, a la muerte de Carrasco, este no se hablaba con su hija, además de explicar que las peticiones de Rocío tras perder a su padre fueron «un Rolex y una escultura».

Fue el reparto de la herencia de Pedro Carrasco lo que comenzó a dinamitar la buena relación entre ellas, que terminó de saltar por los aires cuando Raquel comenzó a aparecer en los medios hablando precisamente de los entresijos de la relación entre padre e hija, además de posicionarse al lado de Antonio David Flores.