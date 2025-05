Este 5 de mayo, Raphael ha reaparecido públicamente en una fecha muy señalada: el día de su 82 cumpleaños. El artista ha sido captado por las cámaras de la agencia Gtres mientras se encontraba en el interior de un vehículo en los alrededores de su domicilio en Madrid. Aunque no se ha detenido ni ha atendido a los medios de comunicación que lo esperaban en las inmediaciones, sí se ha mostrado relajado, tranquilo y sonriente, transmitiendo una imagen de serenidad en un momento especialmente simbólico. La reaparición de Raphael se produce tras un periodo de relativa ausencia pública, marcado en gran parte por cuestiones de salud. A finales de 2024, el cantante recibió el diagnóstico de un linfoma cerebral, un golpe inesperado que lo obligó a cancelar su esperada gira Victoria para 2025. Desde entonces, ha dedicado su energía a su recuperación, manteniéndose alejado del foco mediático pero rodeado siempre por el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su esposa, Natalia Figueroa, y sus hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel. Todo este tiempo de lucha ha dado sus frutos, pues su recuperación avanza con éxito.

De hecho, será el próximo 15 de junio el que marque el retorno oficial de Raphael a la música con un concierto en el Teatro Romano de Mérida, dando inicio a una gira que lo llevará por diversas ciudades españolas como Marbella, Córdoba, Murcia y Bilbao. Este regreso no sólo celebra su pasión por la música, sino también su resiliencia y la solidaridad mostrada por su público.​ «Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los cuatro últimos meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido», expresó en un comunicado hace varias semanas.

En su mensaje, el artista destacó: «Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño. Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y querido. Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. Os quiero mucho».

Así ha celebrado Raphael su 82 cumpleaños

La celebración de su cumpleaños ha tenido un carácter privado y familiar. Según ha adelantado El Economista, Raphael ha disfrutado de una fiesta discreta rodeado de sus seres queridos y, además, ha ofrecido un pequeño concierto íntimo en el que ha interpretado algunos de sus temas más emblemáticos. Además, ha recibido las felicitaciones de los medios de comunicación, quienes no han dudado en cantarle el Cumpleaños feliz en plena calle. Raphael ha revelado que ha recibido un mensaje de su querido amigo Julio Iglesias, entre otros muchos.