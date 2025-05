Raphael se pronuncia por primera vez sobre su linfoma cerebral: "No me lo esperaba"

La salud de Raphael lleva acaparando titulares desde el pasado diciembre de 2024, cuando sufrió un accidente cerebrovascular y, seguidamente, fue diagnosticado de un linfoma cerebral con dos nódulos en el hemisferio izquierdo. Han pasado cuatro meses desde entonces y, hasta ahora, el cantante se había centrado en su recuperación, manteniéndose alejado del foco mediático. Sin embargo, tan sólo una semana después de confirmar que su regreso a los escenarios será el próximo 15 de junio, el artista ha reaparecido delante de las cámaras y ha concedido su primera entrevista tras lo ocurrido en el Telediario de La 1, donde se ha sincerado como nunca sobre el inesperado parte médico que recibió las pasadas Navidades.

«Cuando me estaba dando, no pensaba que fuera algo tan grave. Quería decir una cosa, pero decía otra al momento de traducirla en palabras. No era dueño de la situación, es una sensación fatal», comenzaba a decir al recordar el momento en el que sufrió el fallo cerebrovascular. Añadía que, aunque se considera una persona valiente, en esta ocasión sintió un miedo diferente al no saber a lo que se enfrentaba. «Este ha sido el mayor golpetazo de mi vida porque no estaba proyectado y no era una cosa que viniera de mí. Con lo del trasplante, estuve meses antes mentalizándome, pero esto no me lo esperaba», comentaba.

Raphael en el ‘Telediario’ de La 1. (Foto: RTVE)

Aprovechando su intervención con la cadena pública, el intérprete de Mi gran noche ha querido agradecer a la sanidad el cuidado y a todos sus fans el respeto y el cariño que le han transmitido durante estos últimos meses. Además, recalcaba que le gustaba mucho que le dijeran que iba a salir de esta porque él es una persona que se cuida mucho y que, por eso, el tratamiento le hizo efecto enseguida, algo que ha definido como «toda una suerte».

Después de varios meses de parón, Raphael se prepara para su esperada vuelta a los escenarios. Una vuelta que está programada para el próximo 15 de junio en el Teatro Romano de Mérida y para la que está ensayando como nunca. De hecho, ha revelado que se fue a probar al estudio, con buena parte de los músicos, para saber cuánto aguantaba y cómo se encontraba. «Necesitaba probarme. Una cosa es lo que yo piense y otra cosa es la realidad. Y con mis hijos presentes para anotar todo», explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RAPHAEL (@raphaelartista)

Por ahora, no se plantea retirarse de la industria musical mientras cuente con el cariño del público. «A mí el escenario me hace falta. Yo no me voy a ir nunca […] Esto se tiene que terminar cuando ellos quieran. Siempre y cuando la garganta esté en su sitio», sentenciaba.