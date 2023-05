Rafa Mateo (QQCCMH), reaparece tras sufrir un ictus a los 29 años

Fue el pasado viernes cuando se conoció que Rafa Mateo (29), el que fuera concursante de Quién quiere casarse con mi hijo, y hermano de Christopher Mateo, ganador de Supervivientes en 2015, había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico, también conocido como ictus, a sus 29 años de edad. «Rafa Matero tuvo un ictus. Se encuentra en observación», rezaba el breve comunicado difundido por sus seres querido para confirmar la fatal noticia.

Fueron pocos los detalles que trascendieron entonces sobre su estado de salud, más allá de que una fotografía que el propio Rafa publicó en sus redes sociales desde el hospital en la que podía vérsele con una vía intravenosa puesta, así como una imagen de un escáner cerebral y un vídeo, más tarde, agradeciendo su apoyo a una mujer cuya identidad se desconoce. «Sorprendido de abrir los ojos y verte aquí…», se le escuchaba decir. De hecho, desde el programa Sálvame apuntaron que «no quieren que se sepa nada de las circunstancias de cómo fue. No quieren que se indague mucho en el tema para que no salgan informaciones que les perjudiquen».

Ahora el ex televisivo ha reaparecido de nuevo en su perfil de Instagram para anunciar con inmensa alegría (y humor) que ya ha recibido el alta y que todo había sido «un susto». «¡Por fin! Gracias a Dios todo quedó en un susto», ha comenzado diciendo. «Por si me iba al otro barrio quería que me vierais bien por última vez. Un poquito de humor después del susto. Gracias por todos los mensajes de apoyo», escribía después junto a una imagen en la que aparece cortándose el pelo en medio de la habitación del hospital ataviado con la clásica bata.

Asimismo, sobre las secuelas físicas o cognitivas habituales en pacientes que han sufrido un ictus, Rafa ha desvelado que, al menos de momento, no las tiene. «Estoy bien y sin secuelas, que era la mayor preocupación», señala. Cabe recordar que las consecuencias más comunes de sufrir un accidente cerebrovascular de este tipo son, según fuentes médicas, los déficits motores, las alteraciones sensitivas o del lenguaje y la incontinencia urinaria, afasia, entre otros.

La trayectoria televisiva de Rafa Mateo

Rafa Mateo fue uno de los cinco concursantes de la cuarta edición de Quien quiere casarse con mi hijo, el formato que presentaba Lujar Argüelles en el que un grupo de mujeres tenía que competir por convertirse en la «perfecta esposa» de cinco hombres con el visto bueno de las que serían sus suegras. Así, el joven, que entonces solo tenía 21 años, participó junto a su madre, María Luisa del Río.

Su aparición en ¿QQCCM? le abrió las puertas de Mediaset España tanto a su familia como a él. En el verano de 2015, María Luisa y sus hijos acudieron al Deluxe. Asimismo, un año después, los dos hermanos acudieron a First Date, y Mateo, también a Supervivientes. Desde entonces, ambos han centrado su actividad profesional en las redes sociales, como influencers y en sus negocios empresariales.