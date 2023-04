María Garralón desvela haber sufrido un ictus recientemente

Nacida en Madrid en 1948, María Garralón, que acaba de celebrar una nueva vuelta al sol el pasado 24 de marzo, ha revelado que, recientemente, ha sufrido un ictus del que, afortunadamente, se ha recuperado. Fue a principio de este 2023 cuando la actriz sufrió este revés de salud. Motivo por el que tuvo que suspender una gira teatral.

Sobre este achaque, María ha indicado que «estoy bien, no me han quedado secuelas graves del ictus, sólo tengo molestias en el dedo pequeño de la mano derecha. Gracias a Dios no he tenido problemas con el habla, pero fue un susto tremendo».

Declaraciones que ha hecho la intérprete a la revista Pronto. Además, ha revelado cómo se encuentra a nivel personal. Actualmente vive sola. «Sí, me mudé hace poco a esta casa en Alcorcón. Una amiga me llevó al hospital de Arganda y, luego, me derivaron a la Unidad de Ictus del Hospital Gregorio Marañón. Aunque no era muy consciente de lo que ocurría, pasé mucho miedo», ha contado.

Es necesario mencionar que, María lleva una complicada racha de salud que ha afrontado con el mayor optimismo posible. «Desde el año 2015 han sido muchas cosas: murieron mi madre y mi hermana, me diagnosticaron un cáncer de mama, dos carcinomas en la nariz y mi hermano se puso enfermo… Y ahora, que parecía que la cosa estaba más tranquila, tengo el ictus», ha explicado.

Sobre si sigue con el tratamiento contra el cáncer, María Garralón ha contado que no, pero que sí que está asistiendo a las correspondientes revisiones para confirmar que todo sigue su curso. «He superado el cáncer, pero me hago pruebas cada cierto tiempo», ha indicado. María Garralón ha asegurado que sí que puede trabajar, pero que acaba de cumplir los 70 y «tengo estenosis de canal, artrosis en la rodilla y en cervicales y ese tipo de cosas que te limitan un poquito la vida».

Una grande del séptimo arte

María Garralón ha desarrollado una extensa carrera en cine, teatro y televisión, siendo una de las actrices más reconocidas en España. Se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y debutó en el cine en 1974 con la película Los desesperados. A partir de ahí, ha participado en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, así como en montajes teatrales, trabajando con destacados directores y actores.

Algunas de sus películas más destacadas son Manchas de sangre en un coche nuevo, Soldadito español, No te fallaré, entre otras. En televisión, ha participado en series como Compañeros, Farmacia de guardia, Verano azul y Los Serrano. En el año 2006 fue Elvira Bravo en la serie El comisario, y, en este mismo año, Marga en Aquí no hay quien viva.

Y en el teatro ha interpretado diversos papeles como en Enseñar a un sinvergüenza, con José Rubio, El galán fantasma, de Calderón de la Barca, Los ladrones somos gente honrada, Los caciques, El señor de las patrañas de Jaime Salmon, entre otras.