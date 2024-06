Sofía Mazagatos pasó de ser uno de los rostros más conocidos del panorama nacional a vivir alejada del foco en los últimos años. Imprescindible durante los años 90, tanto en la pequeña pantalla como en los principales eventos de la crónica social, la modelo decidió dar un giro de 180º para dedicarse de lleno a su vida persona. Casada con el empresario Tito Pajares, Sofía ha vivido momentos de gran felicidad y tremenda tristeza que ha querido compartir en su inesperado y sorprendente regreso a un plató de televisión. Así ha sido su vida.

La exmodelo ha regresado a la primera plana de la crónica social. Sofía se ha sincerado, como nunca, después de diez años fuera del foco mediático, y ha elegido el programa ¡De Viernes!, capitaneado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, para sincerarse acerca de todos los aspectos de un pasado y una vida reciente, convertidos en un auténtico misterio. Sincera, cercana y decidida a repasar los hitos más importantes de su vida, Mazagatos ha mirado atrás a su pasada desde una madurez que ha logrado desarrollar desde un blindaje elegido.

El regreso televisivo de Sofía Mazagatos en ¡De Viernes! (Telecinco)

Como no podía ser de otra manera, Sofía recordaba, de este modo, la etapa en la que se convirtió en una de las mujeres más famosas de España, tras alzarse con la corona de Miss España a comienzos de los 90 (en concreto en el año 1991): “Mi vida cambió en 24 horas” explicaba “éramos mujeres guapas, jóvenes, con éxito… la vida nos iba bien”. Sin embargo, no todo fue de color de rosa para ella, como ha reconocido 30 años después: “También fue una época muy dura. En los 90 hubo demasiados camicaces y mucha mala leche porque todo valía”. Una desconocida realidad paralela al brillo y el glamour que en su día conocimos en su cara vista frente a la opinión pública.

Sofía Mazagatos: una vida de altibajos: de Miss a la maternidad y una gran pérdida

El punto más delicado de la entrevista televisiva de Sofía, llegaba al hablar de su faceta como madre. La madrileña recorría los momentos álgidos del que ha sido el gran sueño de su vida, su familia. Para bien y para mal, la modelo reconocía haber desarrollado un tardío instinto maternal que finalmente ha sido el gran proyecto de su vida: “Me llegó el instinto maternal a los 40 años y eso sí que es un trabajo a tiempo completo, es algo 24/7. Ahora ya sí que tengo la familia que siempre soñé”. El 27 de noviembre de 2015 llegaba al mundo su primera hija, Sofía. Una feliz noticia que provocó que Sofía tuviera clara una idea de futuro: “Cuando llegó Sofía tuve claro que quería tener dos”.

Así las cosas, Sofía siguió adelante con su gran ilusión sin saber que le esperaba vivir el episodio más duro de su vida: “Mi segundo embarazo fue un infierno. Con ocho meses de gestación di a luz a mi bebé, a mi hija, pero su corazón ya no latía”. El drama que ha conseguido superar con el tiempo pero no olvidar: “Van pasando los meses, pero te das cuenta de que el duelo perinatal es muy complicado, te enfadas con el mundo y te enfadas con la vida, me enfadé con Dios y perdí la fe, eso solo saben lo que es las mujeres que han pasado por ello, es sin duda el peor momento de mi vida”.

Con la ayuda de su pareja, el empresario Tito Pajares, y su hija mayor Sofía, logró salir adelante y lograr el objetivo más grande de su vida, volver a ser madre: “Luché por volver a quedarme embarazada de nuevo, ocho intentos hasta que llegó el milagro a mis 48 años. A veces las cosas no son fáciles pero hay que luchar por lo que se quiere, ahora ya sí que tengo la familia que siempre he soñado».