Quién es Peggy Gou, la atractiva DJ a la que relacionan con Alcaraz: edad, profesión y dinero

En las últimas horas se está hablando mucho de Peggy Gou, una artista de fama internacional que se ha ganado un hueco en la crónica rosa a raíz de su relación de amistad con Carlos Alcaraz. El tenista se ha dado cuenta de los rumores que hay circulando sobre ellos y ha aclarado que únicamente son eso: amigos. En contra de lo que suele hacer, ha utilizado sus redes sociales para dar explicaciones y zanjar de raíz las especulaciones que circulan por las redes sociales. «Es una amiga, es muy guay», ha comentado al respecto. Pero, ¿cómo ha empezado este revuelo?

Peggy Gou se ha dejado ver en el último partido de Carlos Alcaraz. El murciano ha ofrecido su mejor versión durante el primer Grand Slam de la temporada y son muchos los que se han dado cuenta de que en el palco estaba esperándole una chica muy atractiva. Esta mujer es Peggy Gou, quien ha conseguido convertirse en un referente a sus 35 años. Es más, está considerada como una de las DJ mejores pagadas del momento, sobre todo porque sus espectáculos tienen mucha trascendencia y repercusión en las redes sociales.

Peggy Gou posando. (Foto: Instagram)

Antes de profundizar en la faceta personal de Peggy Gou, hay que recalcar que Alcaraz ha desmentido que estén enamorados. De hecho, no ha ocultado que la joven estuviese en su último partido y ha hablado del tema con naturalidad para restarle importancia. «Me alegra verla por aquí», declaró, intentando dar carpetazo a este asunto para centrarse en su carrera deportiva.

El verdadero nombre de Peggy Gou

Peggy Gou nació en Corea del Sur y siempre tuvo claro que el arte era el motor que movía sus pasos. Contó con el respaldo de su entorno, así que en cuanto encontró la ocasión probó suerte en el mundo de la música y demostró que estaba preparada para entretener al público. Lo primero que hizo fue buscarse un nombre con gancho y escogió el que hemos mencionado con anterioridad, pero realmente se llama Kim Min-ji.

Instagram de Peggy Gou. (Foto: Instagram)

Aunque intenta proteger su esfera privada, sus fans saben que lleva una vida acomodada gracias a su esfuerzo y dedicación. Está asentada en Berlín, pero viaja a distintos países y ciudades por cuestiones profesionales. De esta forma, sus redes sociales se han convertido en un original catálogo de viajes, restaurantes y centros musicales. Eso sí, hay que hacer una mención especial a su pasión por la moda.

El diseño se apoderó de Peggy hace mucho tiempo. Estudió en el London College of Fashion y ha colaborado con marcas de lujo como Bottega Veneta. En una de sus entrevistas llegó a decir que, según su opinión, no había tantas diferencias entre la moda y la música porque ambas disciplinas consisten en expresar lo que uno lleva dentro.

Estilo propio y millones de fans

A Carlos Alcaraz se le ha relacionado con muchas mujeres, pero no estamos delante de una persona cualquiera, sino de una DJ rodeada de un ejército de fans que supera los 4 millones de admiradores. Destaca por su estilo K-house y sus fans recalcan que siempre tiene una nueva creación en su catálogo. Es decir, en cada actuación ofrece algo distinto, aunque sea mínimo, para hacer que su leyenda nunca deje de crecer.