Quién es Labi Champion, el amigo y anfitrión que cuida y protege a los futbolistas en Ibiza

Almeriense de nacimiento, hijo predilecto de su pueblo natal, el mayor de doce hermanos y con una agenda VIP que pocos españoles podrían igualar. Así es Juan Mesa Guerrero, más conocido como Labi Champion. Su historia es, sin duda, digna de ser contada. Su carisma y su forma de ser han conquistado tanto a su familia como a celebridades de gran renombre de nuestro país. Su pasión innata por hacer felices a los demás es el reflejo de una personalidad única con la que ha sabido hacerse su propio hueco en el mundo de las estrellas. Y lo ha hecho sin perder jamás la humildad, un principio fundamental con el que él mismo se ha definido en esta emotiva entrevista que ha querido conceder en exclusiva para LOOK.

«Soy el mayor de doce hermanos. Nací en Almería, en un pueblo llamado Huércal Overa y vengo de una familia humilde. Tengo menos estudios que Tarzán, pero ahora tengo sabiduría humana y elegancia […] Yo siempre digo que tengo cinco carreras: la elegancia, la educación, el saber estar, la dignidad y, ante todo, la humildad», comenzaba a decir. Labi recuerda su infancia como «dolorosa», aunque reconoce que la cuenta siempre «muy feliz». Asegura que él y su familia pasaban mucha hambre, pero que siempre se ha sentido muy orgulloso del coraje de sus padres por querer sacar adelante a todos sus hijos. Ambos fallecieron hace años, pero Labi ha confesado que «daría dinero» para que estuvieran a su lado a día de hoy. «Les voy a llevar en el corazón toda mi vida», contaba.

Los inicios de Labi Champion en Ibiza

Con 13 años lo sacaron del colegio y se mudó a Ibiza con su tío Miguel y su tío Manolo con el objetivo de ayudar a sus padres para dar de comer a sus hermanos. Empezó a trabajar en el Hotel Punta Arabí de la isla y, más tarde, comenzó a jugar al fútbol en la peña deportiva en la que a día de hoy ejerce de entrenador. Y fue en ese momento cuando su vida dio un giro de 180 grados. Fichó por el Ibiza Atlético y comenzó su etapa como Labi Champion. Una etapa en la que Juan Antonio Camacho (ex jugador del Real Madrid) siempre ha tenido un importante papel. Era el ídolo de su padre y poco a poco fueron entablando una relación de amistad que, a día de hoy, continúa siendo muy estrecha.

«Camacho es la persona que más respeto y admiro en mi vida. He tenido el placer de conocer a sus padres, a todos sus hermanos y a todos sus hijos. […] Si soy Labi Champion, estoy seguro de que se lo debo a él. Yo no le he fallado nunca. Si estoy aquí sentado, mucha culpa la tiene él», contaba. «Me acuerdo como si fuera ayer del día que lo conocí. Lo vi pasar, y entonces fui y le dije que era el ídolo de mi padre y él se alegró mucho. La segunda vez que me lo crucé, le pedí si podíamos hacernos una foto. Y la tercera ya me pasé un poquito y me dijo: Yo creo que ya está bien. A la cuarta ya me dijo: Mira, te voy a decir una cosa, te voy a dar así con la botella porque me tienes cansado. Yo pensé que le había caído mal. Pero nada más lejos de la realidad. Desde entonces, somos inseparables. Podría contar 7 millones de anécdotas con él», añadía.

Labi Champion en una entrevista en Madrid.

Por otro lado, Labi también ha desvelado a este periódico que su mote de Labi Champion se lo inventó Marc Ostarcevic, ex pareja de Norma Duval. «Me quería muchísimo y me sigue queriendo. Y como yo me rodeaba con gente famosa, me decía: “No te voy a llamar Labi, te voy a llamar Labi Champion, porque siempre estás rodeado de gente Champion. El apodo le corresponde a él», comentaba.

La situación sentimental de Labi Champion

Labi Champion tiene un único hijo al que le cuesta nombrar sin evitar las lágrimas. «Ni todo el dinero paga la educación que tiene. Tengo el mejor hijo del mundo […] Le voy a proteger hasta que me vaya», expresaba. La apodada como La Paquilla fue la mujer con la que se convirtió en padre y, aunque a día de hoy hacen vidas sentimentales completamente separadas, Labi también ha asegurado que estará a su lado siempre para todo lo que necesite.

Actualmente mantiene una relación con la llamada cariñosamente La Terremotillo, una mujer que conoce desde su juventud y que curiosamente sus caminos volvieron a juntarse años después. «Es una leona y muy directa, como yo […] Cuando me operaron hace poco, era mi enfermera, y es algo que está en mi corazón. Y si un día no estoy con ella, le deseo lo mejor del mundo», explicaba.

Las amistades de Labi Champion

Para Labi, el mayor premio de su vida es haber conseguido que tanta gente le quiera. Y es que ha logrado que muchos famosos le consideren como un miembro más de sus familias tras haberles ayudado siempre a cambio de nada. «Si yo hubiese montado una agencia de servicios, tendría mucho más dinero que ahora, pero a lo mejor no sería el Labi. Entonces yo no me quejo […] Si yo como con Camacho o con Fernando Hierro o con Joaquín, yo como en la mesa con ellos. Sus hijos me llaman Tito Labi. […] Hoy los chicos jóvenes que hacen el trabajo que hace Labi tienen su empresa y cobran por ello. Y me parece bien. Pero ellos no se sienten en las mesas de los futbolistas ni duermen en sus casas como duermo yo. Porque yo siempre he ido a corazón abierto», señalaba.

Recuerda con mucho cariño ir a bautizos, comuniones y bodas de los hijos de muchos futbolistas como Pepe Reina, Parejo o David Villa, entre otros. Unos momentos que él mismo cataloga como parte del trofeo de su vida. «Otros tienen dinero y yo soy feliz con lo que tengo», sentenciaba.

Su casa de Ibiza la define como «un museo de amigos» en el que le gusta reunirse con sus amistades siempre que puede porque le transporta inconscientemente al calor de la familia numerosa en la que se crió en Almería, ya que asegura que en ella se respira «buen ambiente y lealtad nada más entrar». «Fernando Hierro cuando viene a Ibiza se queda en mi casa y siempre me dice: Tito, hazme una tortilla de patata y unos montaditos de jamón, queso y lomo que tú haces. Todos los jugadores vienen a mi casa. Saben a la casa que van […] El último día vinieron a ver el partido del Arsenal con el Real Madrid Camachín con su yerno y Hector Polo (del grupo musical Pignoise) con su padre. Estuvimos cenando con muchas risas», recuerda.

¿Qué famoso le falta por conocer a Labi Champion?

Labi considera que son pocos los famosos que le faltan por conocer, pero aún así reconoce que le hubiera gustado comer con el Papa Francisco para charlar con él. Además, también ha revelado a este periódico que tiene muchas ganas de encontrarse con Sus Majestades, don Felipe y doña Letizia. «Algún día me haré una foto con el rey y la reina. Les tengo admiración. Es de los pocos que me faltan. He estado dos o tres veces cerca de ir a un acto con ellos. Pero algún día iré y subiré la foto a las redes para decir que he comido con el Rey y la Reina y que estoy más feliz que nada», concluía entre risas.