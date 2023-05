Los últimos días han sido de lo más convulsos en Madrid. Era durante la noche del pasado viernes, 21 de abril, cuando un incendio en el restaurante Burro Canaglia, de la plaza de Manuel Becerra de la capital, acababa con la vida de varias personas, entre ellas Julián Robles, conocido como Jay por todos sus seguidores. El joven llevaba trabajando en el local en cuestión desde el pasado 2019, cuando dejaba Benidorm para comenzar una nueva etapa en Madrid sin llegar a imaginar lo que sucedería años más tarde.

Pero, ¿quién fue Jay Robles? Este joven de 25 años tuvo muy claro durante sus últimos años que quería hacer de la música su principal fuente de ingresos al ser cantante y compositor y contar con más de una decena de temas propios. Es por ello que no tuvo reparo en presentarse al casting de Operación Triunfo 2020, aunque finalmente no fue seleccionado pese a haber gustado a una gran parte de la audiencia que siguió su trayectoria muy de cerca a través de plataformas como YouTube, en las que destacaba por sus canciones de reguetón y de rock.

No obstante, cabe destacar que Julián llegó hasta la fase final del conocido concurso de talentos de televisión, del cual hablaba posteriormente: «La experiencia estuvo bastante guay, pero fue agotadora porque madrugué mucho para pasar mucho frío. Estuve desde las ocho hasta las tres que me hicieron cantar, y estoy contento, creo, porque no me esperaba esto», aseguraba justo después de recibir la primera pegatina de acceso: «Al final, mucha gente sabe cantar bien, pero les cuesta mucho transmitir, tiene que ser un conjunto de todo (…) Soy una persona que suele fluir, yo voy pa’lante», aseguraba, con la mayor de las ilusiones.

Sin embargo, no fue hasta la aparición de Yu Music Talent, de Vodafone Yu, cuando este joven pudo hacer sus primeros pinitos como músico de cara al público con su tema Cualquiera: «Si me acabo dedicando a la música se lo agradezco a mucha gente que me ha ayudado a llegar donde estoy ahora. A mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mis colegas», decía, visiblemente orgulloso de las personas que le han apoyado en todo momento.

Pero este sueño se esfumaba de manera repentina cuando se encontraba trabajando en el restaurante de la capital que acababa envuelto en llamas y que ahora está situado en el ojo del huracán, estando la Policía Científica a cargo de la investigación para conocer todos los detalles de lo acontecido. Y es que, todo indica que, una de las especialidades de la carta, la pizza flambeada, podría haber sido el detonante de tan impactante incendio, sobre todo teniendo en cuenta que la decoración del local se basaba principalmente en la presencia de numerosas plantas artificiales y fácilmente inflamables que acabaron con la vida de este joven de la peor de las maneras.