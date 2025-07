¿Quién es Alberto? El ex novio de Michu que amenaza a los Ortega

José Ortega Cano y sus hijos, Gloria y José Fernando, tienen un nuevo enemigo inesperado, tras la trágica muerte de Michu hace menos de mes. El enfrentamiento sin cuartel que libran la familia de la fallecida y el clan del torero no está dejando, según muchos, descansar en paz a la ex pareja de José Fernando ya que las acusaciones de ida y vuelta comenzaron solo horas después de que Michu fuera enterrada en Arcos de la Frontera, su pueblo.

Ahora, esta dura guerra mediática acaba de sumar un nuevo contendiente. Se llama Alberto y se ha presentado frente a la audiencia de TardeAR como el ex novio de Michu señalando a todos sin temor, según él, para preservar el honor de la joven. Aunque ,en un principio, Alberto se ha dibujado como parte afín a la versión de los Ortega asegurando que la familia de Michu nunca se ocupó de la pequeña Rocío y que su novia quería que se quedara con los Ortega, el joven no ha dudado en cargar contra los Ortega a la salida del espacio de televisión en el que ha participado.

Alberto, el ex de Michu. (FOTO: TELECINCO)

«Estoy muy bien y muy tranquilo de todas las mentiras que se han escuchado. Estoy aquí para aclarar todo y decir la verdad tanto de la familia de ella como de los Ortega». Con estas contundentes palabras, Alberto se expresaba frente a los micrófonos de los reporteros abriendo un nuevo frente que no había mostrado durante su presencia en plató. Aunque el periodista le preguntaba en todo momento por Inmaculada y Tamara, él no ha tardado en añadir a la ecuación a los Ortega con un mensaje que ya se está tomando como una amenaza a los de Alcobendas: «Hay muchas cosas que no estoy sacando pero que si viera la luz, todo cambiaría para la familia de Ortega y de Michu», y especificaba «es en contra de ellos».

El aviso de Alberto a los Ortega

Ahondando en esta acusación sobre la familia del torero y sus hijos, Alberto ha seguido tirando de la manta de forma comedida en un principio: «Michu me hablaba mucho de todos. No es que sea a favor ni en contra, solamente que la han hecho infeliz tanto la familia Ortega como la suya». Sin embargo, en su conversación con los medios el peso de su amenaza iba creciendo por momentos: «Tengo pruebas. Lo tengo todo guardado en mi móvil para el día de mañana cuando tenga que demostrarlo». Con esta declaración, el ex novio de Michu ha dejado un doble y duro aviso a navegantes. Tiene pruebas en su teléfono y tiene intención de sacarlas a la luz en el futuro. ¿Qué pensarán al respecto Gloria Ortega y su padre?

Tamara se revuelve contra el ex de su hermana

La que sí ha reaccionado a las palabras de Alberto es Tamara, la hermana televisiva de Michu. La andaluza ha decidido plantar cara al testimonio del joven tirando por tierra el tipo de relación que él ha asegurado haber mantenido con la fallecida: «Ellos solamente estuvieron un par de meses lo que pasa que luego siguieron hablando porque tenían una conversación fluida y ya está. Pero no ha sido una relación intensa, no ha sido amor ni nada. Ha sido interés por el tema de la tele y al final lo ha conseguido porque este chaval se dedica a eso», ha afirmado.

No sólo eso, Tamara ha aplaudido la opinión de algunos colaboradores televisivos que tachan a Alberto de montajista revelando un detalle que ya está dando que hablar: «A mí me han llegado mensajes de que es cierto, de que este chaval pues se contradice en su sexualidad. Estuvo con el Maestro Joao, ha estado con Michu… o sea que va buscando eso. Entonces, realmente no ama a la persona. Cuando tú quieres a alguien no vienes aquí contando lo que estás contando. Va con un interés mediático». ¿Quién miente y quién dice la verdad?