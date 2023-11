Parte del elenco de La que se avecina se ha vestido de gala el pasado fin de semana para celebrar el amor de dos importantes figuras de la serie de ficción. Miren Ibarguren y Alberto Caballero se han dado el «sí, quiero», en la más estricta intimidad, tras más de una década de relación y un hijo en común. La actriz y el productor se han convertido en marido y mujer delante de un número reducido de invitados en un enlace regido por los hilos más discretos y herméticos posibles. La boda se celebró el pasado viernes en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, concretamente en el lujoso restaurante Urrechu, el cual cuenta con un amplio comedor para festejar este tipo de convites, además de un exquisito menú ideado por su dueño, el conocido chef, de origen vasco, Iñigo Pérez de Leceta.

Pese a que la relación de Miren y Alberto nunca ha sido un secreto para nadie, lo cierto es que querían que su enlace matrimonial no trascendiera a la esfera pública, por lo que, para la ocasión, el local quedó cerrado al público para cumplir con la voluntad del ya matrimonio de disfrutar alejados de las cámaras de este significativo y especial día. No obstante, finalmente no ha sido posible, y fue la tiktoker Anna Gurguí la encargada de confirmar una de las noticia más comentadas de los últimos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alberto Caballero (@alber_caballero)

Al poco tiempo, el programa de Socialité confirmaba lo publicado por la creadora de contenido mencionada, llamando directamente a Alberto y asegurando que se encontraba muy feliz tras haber dado este importante paso en su relación sentimental. Pese a que el novio no quiso dar más detalles, fue el propio programa quien reveló algunos otros datos, desconocidos hasta ese momento, de la ceremonia, como por ejemplo, el vestido de la novia: «Estaba guapísima, llevaba un traje de chaqueta blanca con una camiseta básica del mismo tono», decían.

Miren Ibarguren y Alberto Caballero/ Gtres

Además de las primeras impresiones del novio y del estilismo escogido por la novia para el gran día, Socialité también reveló algunos de los rostros conocidos que estuvieron junto a la pareja durante la jornada nupcial, entre los que se encontraba la actriz Loles León o Álex Delacroix (uno de los últimos fichajes de La que se avecina) entre otros.

No cabe duda de que Miren y Alberto viven uno de los momentos más felices de su romance. Además de cumplir 11 años compartiendo una relación sentimental, su enlace matrimonial ha llegado justo cinco meses después de dar la bienvenida a su hijo en común. No obstante, cabe destacar que el productor de la ficción de Mediaset no es la primera vez que pasa por el altar. Y es que, paradójicamente, en 2012, lo hizo al lado de otras las actrices emblemáticas del elenco de sus exitosos más proyectos: Vanesa Romero. Sin embargo, tan solo un año después, decidieron tomar caminos por separado.