El problema de salud que ha ocultado Belén Rueda durante todos estos años

Belén Rueda ha buceado en el mar Rojo y ha subido al Monte Sinaí junto a Jesús Calleja. El protagonismo de Rueda en la crónica del día después del programa, sobre el resto de compañeros de aventura (David Bisbal, Santiago Segura y Eva Ache, -invitada estrella del presentador-), ha venido dado por la desgarradora confesión de Belén sobre una circunstancia del pasado que, aunque ya fue desvelada por la actriz de forma puntual, no había sido capaz de hablar de los detalles de la misma.

La protagonista de Mar Adentro rompía a llorar tras su inmersión y mostraba sus sentimientos como nunca antes lo había hecho: “es muy impresionante porque no es solamente lo que estás viendo, es lo que pudo haber pasado en ese momento”. Seguidamente, la actriz subía junto al resto al Monte Sinaí, y tras el esfuerzo se abría en canal acerca de episodios de su vida personal como fue su divorcio, su 60 cumpleaños o el síndrome del nido vacío. De entre todos los hitos de su historia personal, positivos y negativos, Belén hacía una parada en el momento el que sufrió un grave jaque en su salud. Un punto y aparte que le cambió la vida: “Me pegó un buen susto, fue un ictus transitorio”, explicaba.

Belén Rueda está buceando en las profundidades del mar Rojo. (Foto: Cuatro)

Ante la atenta mirada de sus interlocutores, Rueda no tenía inconveniente en explicar con todo lujo de detalles los síntomas que la pusieron en alerta y que en un principio confundió con una lipotimia por estrés: “yo sentí aquel día lo mismo, pero más intenso”, relataba “Mi hermana vivía al lado y como ya me conoce me dijo que no era normal lo que pasaba”. De este modo, Belén señalaba a Chus, su hermana, como la persona que de algún modo le salvó la vida: “Ella me dijo que inflase los mofletes porque si uno de los dos hemisferios está sufriendo algo no tienes simetría en la casa”.

Belén Rueda se muestra más expresiva, con una mezcla de emociones al hablar de su vida personal. (Foto: Cuatro)

Al ver el resultado del gesto de Belén en su rostro, su hermana llamó de urgencia a los servicios médicos: “La ambulancia en 5 minutos estaba en casa”. Tras realizarle un TAC, el equipo del hospital le diagnosticó un aneurisma y le explicaron que había sufrido un ictus transitorio: “Me pusieron un stent a través de la femoral”. Desde entonces, y como contaba la propia Belén, el neurólogo se convirtió en un Dios para ella y aprendió que el hecho de no descubrir un aneurisma a tiempo puede ser la antesala de un ictus con consecuencias irreversibles para la persona que lo sufre.

El motivo por el que quiso ocultar su enfermedad

Belén Rueda habló de esta circunstancia, sí, pero nunca lo hizo como ahora, en medio de su particular aventura con Calleja. De hecho, durante mucho tiempo, como ella misma ha contado, mantuvo esta realidad de su vida guardada bajo llave. El motivo no fue otro que el miedo a que esta circunstancia afectara a una carrera profesional como actriz, en pleno auge por aquel momento.

Belén Rueda en una conversación en el barco con Jesús Calleja. (Foto: Cuatro)

No únicamente eso, la protagonista de Una familia perfecta, prefirió no ser tratada de una forma especial por su entorno y por eso pidió a los miembros de su familia (únicos conocedores de su diagnóstico) no revelar nada acerca de lo sucedido. Así, durante años, sufrió en silencio el temor a una recaída que, cómo ella misma ha manifestado, volvía a su mente cada vez que tenía un mareo o un dolor de cabeza: “El miedo es que no abres la puerta y te quedas pensando que lo que hay detrás de la puerta es peor de lo que es”, explicó en su día a Pablo Motos, la primera vez que habló de su dolencia.