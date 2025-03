El príncipe Harry vuelve a situarse en el centro del foco mediático. El hijo del rey Carlos III acaba de renunciar al puesto directivo que ocupaba en la fundación Sentebale para ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad del sur de África debido a un escándalo de la organización. Una causa que le unía de cierta manera con su madre, la siempre recordada Diana de Gales, pues la princesa siempre estuvo inmersa en proyectos sociales y fue un ejemplo de solidaridad.

¿Cuál es el escándalo que ha salpicado a la fundación Sentebale?

En 2006, junto a su amigo, el príncipe Seeiso de Lesoto, el marido de Meghan Markle fundó esta organización benéfica para ayudar a menores huérfanos de Botsuana y Lesoto para combatir el sida y la pobreza de estos países del continente africano. Sin embargo, ahora Harry se ha visto envuelto en una polémica que le ha llevado a renunciar a su cargo tras 19 años dedicado a esta fundación.

Harry y Guillermo siempre han mostrado su compromiso social con el continente africano. (FOTO: GTRES)

«Lo que ha ocurrido es impensable, estamos conmocionados por tener que hacer esto», son las palabras que ha emitido en su comunicado de salida que aún no se ha oficializado pero que ha sacado a la luz The Times. El hermano del futuro rey de Inglaterra ha explicado que se encuentra completamente «devastado» tras no poder llegar a un acuerdo ni a una «reconciliación» entre los administradores de la organización benéfica y el presidente del consejo: «Hace casi 20 años fundamos Sentebale en honor a nuestras madres. Sentebale significa «no me olvides» en sesotho, el idioma local de Lesoto y es lo que siempre hemos prometido a los jóvenes a los que hemos ayudado a través de esta entidad. Hoy no es la excepción. Con gran pesar, hemos renunciado a nuestras funciones como patronos de la organización hasta nuevo aviso, en apoyo y solidaridad con la junta directiva, que ha tenido que hacer lo mismo», reza el comunicado, que ha llegado después de que el portavoz de la fundación anunciara que había hecho una «reestructuración».

Harry durante su etapa en la fundación. (FOTO: GTRES)

Las dimisiones y la crisis entre los miembros del equipo llegan horas después del conflicto entre Shophie Chandauka, la presidenta de Sentebale desde el pasado verano (que además ostenta el cargo de abogada de finanzas corporativas), y la junta directiva. La jurista acaba de presentar una denuncia tras considerar que dentro de la fundación que encabezó el hermano de Guillermo de Inglaterra, tiene actitudes racistas y un ambiente de misoginia y acoso contra las mujeres de raza negra. Concretamente, Chandauka acusó a la junta, que la impulsó a dimitir de su cargo, de una «débil gestión ejecutiva, abuso de poder, intimidación, acoso y maltrato» por parte de algunos integrantes: «Para mí, este no es un proyecto al que pueda renunciar cuando me llamen a rendir cuentas. Soy una africana que ha tenido el privilegio de una educación y una carrera de primer nivel. No me dejaré intimidar».

De esta manera, Harry pone punto final a casi 20 años en esta organización en la que ha rendido homenaje a su madre. De hecho, en su libro titulado En la sobra, el cuñado de Kate Middleton habló sobre lo importante que era para él Lesoto.