Primeras palabras de Paz Padilla tras la muerte de su hermano Luis: "Ha sido todo muy rápido"

Paz Padilla se encuentra atravesando un duro momento familiar. Después de enfrentarse en los últimos años a la muerte de su madre, Dolores Díaz, y la del que era su marido, Antonio Juan Vidal Agarrado, la actriz ha recibido la noticia del repentino fallecimiento de su hermano Luis a los 57 años. Este martes, 22 de octubre, la presentadora se ha trasladado, junto a sus familiares y amigos más cercanos, a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la localidad gaditana de Zahara de los Atunes, para dar el último adiós al recién fallecido.

Vestida de negro y con unas grandes gafas de sol que ocultaban parte de su rostro, Paz se ha refugiado en los abrazos de todos los presentes que han querido mostrarle sus máximas condolencias. En las imágenes se puede ver como la cómica está atravesando por un duro momento que queda perfectamente reflejado en su triste gesto y en las primeras palabras que ha querido comunicar a los medios de comunicación tras conocerse la muerte de su hermano.

Paz Padilla en el funeral de su hermano Luis en Zahara de los Atunes. (Foto: Gtres)

«Somos una familia preciosa, nos queremos muchísimo, nos apoyamos y sabemos que ellos nunca se van. Que se quedan, que están en nuestro corazón. Ahora tenemos que vivir este proceso e intentar sufrir lo menos posible y que pase pronto», comenzaba a decir con la voz entrecortada. Aprovechando su interacción con las cámaras, Padilla ha agradecido todos los mensajes de apoyo que ha recibido: «Muchísimas gracias. No he tenido tiempo de contestar porque he estado centrada en mi familia y ha sido todo muy rápido, pero somos gente que nos queremos muchísimo y cuando hay amor nada se va. Os queremos. En nombre de mi familia muchísimas gracias», concluía.

Una relación muy especial

Paz Padilla siempre ha estado muy unida a sus hermanos, pero con Luis tenía una conexión especial. Tanto es así que juntos crearon el chiringuito Trompeta Beach, un local en el que siempre se reunía toda la familia para celebrar cumpleaños y otros eventos. De hecho, Luis sopló allí las velas de su último cumpleaños, el pasado mes de agosto: «Mi hermano Luis, mi ojito derecho. Siempre muy unidos y ahora en el mejor chiringuito de Zahara de los Atunes», escribía hace unos años la intérprete.

La gaditana nunca ha tenido problema en mostrar el gran vínculo que siempre ha tenido con su familia. De hecho, durante su entrevista en el programa Mi casa es la tuya, se abrió en canal con Bertín Osborne: «Es lo más bonito que tengo y mi gran tesoro… ¡Los quiero tanto! Daría mi vida por cada uno de ellos», decía sobre su familia. Una familia unida, pero rota de dolor, que han dado este 22 de octubre el último adiós a Luis.