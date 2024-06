El hotel VP Plaza de España de Madrid, situado en pleno corazón de la capital, acogió en la noche de este jueves, 13 de junio, los Premios Diversa 2024, que entrega reconocimientos a referentes de colectivo LGTBIQ+. Sin embargo, y pese a que los galardones transcurrieron con normalidad, esta cita estuvo marcada por una notable ausencia que hizo saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de Karina. La que fuera representante de España en Eurovisión en 1971 causó baja a última hora tras encontrarse indispuesta. Si bien había confirmado su asistencia al evento, finalmente, no pudo acudir, tal y como ha trascendido.

Tras el revuelo generado, la propia cantante se ha pronunciado este mismo viernes a través de un vídeo en el que aparece ella misma. Además, ha aprovechado para agradecer las muestras de cariño recibidas en las últimas horas.

Karina en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El mensaje de Karina

Karina, que cuenta con más de seis décadas de trayectoria profesional, se ha convertido en una figura clave en el panorama musical. Además, hace cinco años su popularidad aumentó al abrirse su propio perfil en Instagram. Plataforma en la que se ha pronunciado tras conocerse su revés de salud.

«Hola mis queridos amigos de Instagram. Deciros que ayer tenía que haber ido a un evento, pero no pudo ser. Me encontré indispuesta y tuvimos que ir al hospital», ha comentado en un primer momento. «Una ya tiene sus años y hay que tener mucho cuidado, cuidarse mucho y estar lo mejor posible, precisamente, para no dar estos sustos», ha continuado. «Tranquilidad que estoy bien, no os preocupéis. El día 20 tengo que volver. Me tienen que hacer unas pruebas, ya os contaré lo que me hacen porque yo ahora mismo no sé lo que me van a hacer. Esa es la verdad, pero que estoy bien. Muchísimas gracias por tanto cariño. No sabía yo que me queríais tanto. ¡Ay que ilusión!», ha terminado diciendo.

Karina en un photocall. (Foto: Gtres)

¿Qué le ha pasado a Karina?

La intérprete de El baúl de los recuerdos iba a recoger el premio Diversa de ORO a la Trayectoria, pero no pudo asistir al encontrarse indispuesta. Motivo por el que tuvo que ser ingresada en un hospital de Madrid a consecuencia de un problema cardíaco, según informó El Periódico. La noticia se conoció cuando la artista no pudo acudir a la gala citada en las líneas anteriores.

«Finalmente ha tenido que ser ingresada en un hospital», desveló Juan Boll, director de JN Projects junto a Nano García, compañía de comunicación que se encargaba de los premios. Además, a través de las redes sociales de Diversia Global se pronunciaron sobre la ausencia de Karina. «Iba a estar esta noche con todos nosotros, pero por motivos de salud no ha podido. Todos los asistentes se vuelcan con ella para lanzarle ánimos y que se mejore pronto», explicaron.