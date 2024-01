Karina volvió a las primeras filas de la crónica social de nuestro país, hace escasos meses, a razón de su participación en la octava edición de Gran Hermano VIP, en Telecinco. Si bien la cantante y actriz española abandonó el formato antes de lo previsto, debido a su estado de salud; esto no la exhimió de dar grandes momentazos a los espectadores y seguidores del reality, que la posicionaron como una de las grandes favoritas del concurso y la animaron, de igual forma, a regresar a los escenarios.

Y sí. Dicho y hecho. La que fuera intérprete de Ahora que estuviste lejos y Ven, aquí siempre estaré, presentó en la tarde de este lunes la obra Yo soy Karina, en la que reivindica su legado. Lo hizo en el Teatro de Bellas Artes de Madrid, de la mano de sus familiares y amigos más hallegados. «Voy a destapar el baúl porque a estas alturas de mi vida, que acabo de cumplir 77 años, no me quiero ir sin contar mi verdad. Conmigo hay una distorsión del personaje y de la de persona. Voy a relatar la historia de mi vida con los altos y los bajos. Unas veces tocas el cielo y otras bajas a los infiernos», reconoció a su llegada al evento.

Karina en un evento en Madrid / Gtres

Unas palabras a las que siguieron otras enmarcadas en una sorprendente y desgarradora confesión acerca de su situación económica tras más de una década jubilada. Karina confesó ante los micrófonos de La Otra Crónica de El Mundo (LOC) que, es tal la gravedad del asunto, que incluso ha llegado a pasar varios días sin luz en su vivienda. «Yo llevo más o menos diez años jubilada y he tenido que ir haciendo cosas porque la jubilación es muy cortita. Me han llegado a cortar la luz. Y he tenido que estar tres o cuatro días con velas, pero bueno, se ha solucionado», comenzó diciendo.

«Siempre hay que hablar con la familia, en este caso con mis hijas para que te paguen el recibo. Siempre hay una salida. Yo he pedido trabajo en la televisión alguna vez. Muchas veces han dicho que Karina se había retirado. Me querían retirar y yo siempre contestaba que estaba en activo. A mí no se me caen los anillos. El trabajo nos dignifica y pasarlo mal te fortalece, siempre que lo malo no sea muy largo», añadió. Es digno de mención, en este sentido, que en su Curva de la vida, una dinámica de Gran Hermano VIP en la que los concursantes hacen un balance de los momentos que los han ido marcando desde su nacimiento y hasta la actualidad; María Isabel Llaudés Santiago -su verdadero nombre-, explicó que decidió adentrarse en el reality para reunir una cantidad suficiente de dinero que le permitiera vivir dignamente y con mayor tranquilidad.

Karina, junto a su ex pareja, en la presentación de ‘Yo soy Karina’ / Gtres

Del mismo modo, Karina contó que dicho embolso serviría también para poder financiar un tratamiento médico para su nieta: «Mi nietecita Ana, que está un poco mala, pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Yo por ese motivo estoy aquí, para que mi hija pueda buscar a médicos mejores», expresó.

Karina sufrió acoso por parte de un famoso productor

Durante su entrevista al medio antes citado, Karina no pudo evitar echar la vista atrás y recordar algunos de los momentos más complicados que ha tenido que atravesar para llegar a ser quién es en la actualidad, sobre todo, para con su trayectoria profesional. La cantante ha reconocido que sufrió acoso por parte de un importante productor cuya identidad ha preferido no sacar a la luz. «Un productor me dijo: ‘A mí me hubiese gustado tocarte las tetas…’ Le dije: ‘Mire, usted no me interesa para nada’, me fui de su despacho y me dijo: ‘A mí nadie me da la espalda’, dije: ‘Yo sí’. Me fui de su despacho y cerré la puerta con un pequeño portazo», fueron sus palabras.