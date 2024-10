Primeras imágenes de Ángel Cristo tras su boda con Ana Herminia

Ángel Cristo y Ana Herminia han cumplido su sueño: ya son marido y mujer. Después de un sólido romance, han pasado por el altar para formalizar su relación. El evento ha tenido lugar en una finca llamada La Vega de Henares, el mismo lugar donde Belén Esteban se casó con Miguel Marcos. LOOK ha tenido acceso a las primeras fotografías de los enamorados. Están pletóricos, han mostrado sus anillos, han sonreído a la prensa y han demostrado que atraviesan su mejor momento.

Las circunstancias familiares de Ángel Cristo son complejas. En su momento se atrevió a contar lo que había vivido junto a Bárbara Rey y este relato hizo que la vedette rompiera su relación con él. Entre ellos no hay ningún tipo de contacto, sobre todo desde que salieron a la luz las imágenes que demuestran cómo fue el romance que Bárbara tuvo con Juan Carlos I.

Ana Herminia con Ángel Cristo. (Foto: Gtres)

Ángel Cristo no ha querido hacer declaraciones al respecto. Su primeras horas como marido de Ana Herminia están siendo mágicas y no quiere que nada ensucie este momento. No lo va a permitir. Ana se ha convertido en uno de sus grandes apoyos, de hecho fue ella la que se encargó de defenderlo durante su etapa en Supervivientes.

Una boda cargada de significado

Como todo el mundo sabe, Ángel Cristo no ha invitado a la boda ni a su madre ni a su hermana. Sin embargo, ha estado muy bien acompañado porque ha contado con el respaldo de su familia paterna. Uno de los hermanos del domador ha querido tener un detalle con el novio. Le ha regalado uno de los látigos que utilizaba Ángel en sus espectáculos.

El ex concursante de Supervivientes siempre ha reconocido que el comportamiento de su padre no fue el más adecuado, sobre todo en su última época. Sin embargo, disfruta de una unión muy especial con él y ha querido rendirle un pequeño homenaje. Se ha casado justo el día que el artista hubiera cumplido 80 años.

Bárbara Rey, Ángel Cristo y sus dos hijos (Foto: Gtres)

Hay otro detalle a tener en cuenta. En el banquete había alguna foto de Bárbara Rey. Ángel Cristo quiso recordar algunos capítulos de su infancia, por ese motivo colocó instantáneas en ciertas mesas. Era inevitable que la actriz saliese en alguna de ellas.

La felicidad del matrimonio

Ángel Cristo ha elegido como madrina a su amiga Cristina Peinado, una persona que ocupa un papel central en su vida. Siguiendo con la tradición, Ana Herminia ha querido que sea su padre el que le acompañe al altar. Esta decisión ha hecho que los novios vivan un día inolvidable y así se refleja en las fotografías que han salido publicadas.

Ana Herminia tras su boda. (Foto: Gtres)

El evento empezó a las 19:00 horas, pero los invitados llegaron un rato antes. El modelo Rubén Torres, el presentador José Manuel Parada y la estilista Lorena Morlote han sido alguno de los afortunados que han asistido al evento.

Mientras la boda seguía su curso, Bárbara Rey optó por refugiarse en un grupo de amigas. Normalmente vive en Marbella, pero se trasladó hasta Madrid para disfrutar de una agradable comida. Después dio un paseo por las calles de la capital y realizó una parada en la pastelería La Mallorquina, uno de los establecimientos más emblemáticos de la capital.