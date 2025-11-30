Primer posado oficial de Lola Lolita y Alonso López: "Ha sido un año difícil"

Lola Lolita y Alonso López han protagonizado su primer posado oficial como pareja frente a la prensa. Lo han hecho en el photocall instalado en Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la celebración del AtresmediaPlayer Day 2025. Para esta ocasión, ambos han lucido sus mejores galas. La instagramer ha seleccionado un vestido lencero color crema de tela brillante y el deportista ha defendido un impecable traje negro con camisa al tono confeccionada en raso.

La pareja se ha dejado ver en una actitud tranquila y relajada; tanto es así que incluso se ha atrevido a ofrecer algunas declaraciones a los micrófonos de la agencia Gtres, frente a los que han hecho balance del 2025 y han desvelado sus planes de futuro. «Ha sido un año difícil, pero ha terminado bien», ha admitido López ante la atenta mirada de su novia. «¡A por el 2026!», ha afirmado ella. A pesar de las adversidades que han podido enfrentar durante estos últimos tiempos, el año en curso pasará a formar parte fundamental de su historia personal, puesto que fue cuando se conocieron. Una unión gracias a la cual están «muy felices». A pesar de la juventud de ambos, los dos están «muy centrados» en sus carreras profesionales y en los compromisos laborales, un terreno en el que se dan su espacio y se apoyan mutuamente.

Lola Lolita en el photocall. (Foto: Gtres)

Si bien es cierto que el éxito de Lola Lolita requiere constancia, Alonso ha conseguido despuntar gracias a su buen hacer sobre las dos ruedas y a su estudio milimétrico de los recorridos y de su moto. El joven forma parte de una disciplina deportiva en el que corre muchos riesgos físicos puesto rueda a 300 kilómetros por hora en los circuitos. Se trata, sin ninguna duda, de un desempeño complicado para el propio deportista, pero también para aquellos que le rodean, que tienen el corazón en un puño cuando el joven está en el asfalto. «Me ha dado algún sustillo, pero no ha pasado nada grave», ha confesado la alicantina. Como no podía ser de otra manera y a menos de un mes para que den comienzo las Navidades, los reporteros les han preguntado por cómo pasarán estas fechas tan especiales: «Aprovecharemos para estar en familia», han señalado. Y han revelado su principal deseo de cara a 2026: «Que nos trate bien y que el esfuerzo tenga recompensa», ha pedido López.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🌸Lola Lolita🌸 (@lolalolita)

El nuevo proyecto de Lola Lolita

Lola Lolita se ha posicionado como una de las influencers más conocidas de nuestro país. Un éxito que le está reportando cuantiosos beneficios y que la ha llevado a colaborar con diferentes marcas. El meteórico ascenso de su carrera la ha llevado incluso a montar su propio evento bajo el nombre de Lola Lolita Land —el último aconteció el pasado mes de junio en el Aquopolis de Madrid—.

Lola Lolita en la presentación de ‘El Desafío’. (Foto: Gtres)

Ahora, con el nuevo año 2026, la protagonista de estas líneas enfrenta una nueva oportunidad en forma de reality que se emitirá en la plataforma digital del grupo Atresmedia. En este proyecto, que ha sido bautizado como Pyjamada y aún no está grabado, la joven abrirá las puertas de su casa a los telespectadores y en ella organizará auténticas fiestas de pijama. A estas citas invitará a figuras relevantes de su vida, tanto personal como profesional. Una nueva apuesta que promete desvelar los secretos mejor guardados de Lola y transmitir al público risas y mucha emoción. Tanto es así que la propia protagonista ha desvelado que es algo que la mantiene «con muchas ganas».