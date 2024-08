La prensa alemana rescata la historia de Letizia y su primer marido

A pesar de que don Felipe y doña Letizia llevan ya dos décadas casados y 10 años como Reyes, de vez en cuando se recuerdan algunos detalles de los comienzos de su historia de amor, o del pasado de la Reina como periodista. Esto es, precisamente, lo que acaba de hacer una conocida revista alemana, que ha dedicado un artículo a la historia de la madre de la princesa Leonor antes de que empezara su relación con don Felipe y se convirtiera en miembro de la Familia Real.

Fue en el año 2003, en el mes de noviembre, cuando la Casa de S.M. el Rey anunció el compromiso del entonces príncipe de Asturias con la periodista de Televisión Española Letizia Ortiz, con la que, curiosamente, había coincidido pocos días antes en Oviedo en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. En aquel momento, solamente el círculo más íntimo de la pareja tenía constancia de su relación, que fue toda una sorpresa en España y en el resto del mundo.

Los Reyes Felipe y Letizia, en Mallorca. (Foto: Gtres)

Después de los anteriores romances de Felipe VI -desde Isabel Sartorius hasta Eva Sannum-, el monarca eligió a la periodista para casarse con ella, en una ceremonia que se celebró en mayo de 2004 en la Catedral de la Almudena. Sin embargo, para doña Letizia no era su primer enlace, sino que antes estuvo casada con Alonso Guerrero, que había sido su profesor.

La prensa alemana recuerda el romance

Ahora, la prestigiosa revista alemana Bunte ha dedicado un artículo a la historia entre doña Letizia y su primer marido, Alonso Guerrero, que mantiene un perfil discreto. El digital ha publicado una fotografía en la que se ve a una jovencísima doña Letizia junto a Alonso Guerrero y ha dado algunos datos de cómo fue su romance y su boda civil: «El 7 de agosto de 1998, Letizia dijo ‘sí, quiero’ por primera vez… y no a Felipe. Se casó con Alonso Guerrero Pérez. La boda civil con el escritor español fue el inicio de un matrimonio que no duró mucho. Al cabo de apenas un año, el escritor y la periodista, que tenían mucho en común al menos en el ámbito profesional, se divorciaron. Un cuarto de siglo después, solamente quedan fotografías que dan testimonio del tiempo que la ex pareja pasó junta. Una foto en particular sigue circulando por las redes: Letizia y Alonso sonriendo y posando», reza el artículo.

Alonso Guerrero, posando en una presentación. (Foto: Gtres)

Tal como recoge Bunte, doña Letizia y Alonso Guerrero se comprometieron casi una década después de conocerse, pero, pese a esto, su relación matrimonial no próspero. Cinco años después de su boda con Alonso Guerrero, la periodista se casó con el Rey Felipe VI. Mientras que la Reina Letizia es una de las figuras más importantes de nuestro país, Alonso Guerrero mantiene un perfil bajo y lleva una vida discreta, completamente centrado en su vida profesional.