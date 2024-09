Se acerca un fin de semana repleto de emociones para algunos de los rostros más conocidos de la crónica social, tanto nacional como internacional. Los próximos días estarán marcados por algunas de las bodas del año. Sin ir más lejos, el 28 de septiembre Ana Cristina Portillo se dará el esperado ‘sí, quiero’ con el ingeniero industrial Santiago Camacho.

El enlace tendrá lugar en la catedral de Jerez de la Frontera (Cádiz) y, posteriormente, continuarán la celebración en la finca familiar Santiago. Aunque no se conoce la lista de invitados, se espera una gran afluencia de asistentes de la alta sociedad andaluza. Además, tal y como ha comentado la propia novia, Bertín Osborne formará parte de este día tan especial para los novios.

Eugenia Osborne y Ana Cristina Portillo. (Foto: Gtres)

Durante un acto celebrado en Madrid, la hija de la difunta Sandra Domecq, ex mujer del cantante, habló sobre cómo cómo estaban siendo los preparativos. «Pues la verdad que lo he disfrutado mucho porque todo el mundo hace mucho hincapié en que lo tienes que disfrutar porque es solamente una vez en la vida. Hay momentos más aburridos o que no te gustan tanto, pero dentro de lo que cabe me lo he tomado con calma y lo he intentado disfrutar bastante», expresó a los medios de comunicación. Tras un noviazgo de siete años, la pareja ha tomado la decisión de que en 2024 pasarían por el altar.

Inés Ybarra y Jaime Ardid

Inés Ybarra y Jaime Ardid también han escogido el 28 de septiembre para jurarse amor eterno. El lugar escogido para la celebración es Segovia, donde la familia de ella cuenta con una casa rehabilitada de la alta Edad Media.

Inés Ybarra en un evento. (Foto: Gtes)

Cabe destacar que Jaime Ardid es uno de los tres hijos de Rafael Ardid y Mariola Martínez-Bordiú, una de las nietas más discretas de Franco. Por otro lado, Inés es hija de Enrique Ybarra Ybarra, periodista y empresario vizcaíno, nacido en Getxo en 1948. Su madre era Ernestina Pasch, fallecida a los 53 años.

Una boda royal

El 27 de septiembre arranca la tradicional preboda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar. Festejo que sirve de antesala para el gran día. La hija menor del recordado rey Constantino y de la reina Ana María, va a reunir a todos sus allegados en este día tan especial de su vida.

Teodora de Grecia y Matthew Kumar. (Foto: Gtres)

Las celebraciones de la boda, que durarán tres días, comienzan con la cena prenupcial en los jardines del Museo Bizantino y Cristiano. La ceremonia como tal se celebra en la catedral Metropolitana de Atenas sobre las 5:30 horas de la tarde (una hora menos en España) y el banquete tendrá lugar en el One&Only Asthesis Hotel, ubicado en la playa de Glyfada.