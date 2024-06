¿Cantará Bertín Osborne en la boda de Ana Cristina Portillo? Sale a la luz toda la verdad

Ana Cristina Portillo, hija pequeña de Sandra Domecq, está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su vida. Y es que el próximo 28 de septiembre, se dará el «sí, quiero» con Santiago Camacho, un ingeniero industrial que ha conseguido conquistarle el corazón. Como era de esperar, la ceremonia reunirá a una larga lista de invitados entre los que se encontrarán sus tres hermanas mayores (Claudia, Eugenia y Alejandra) y Bertín Osborne, con el que mantiene una excelente relación pese al fallecimiento de su madre el pasado 2004. Esta trágica pérdida hizo que el intérprete de Como un vagabundo tratará como una hija más a la más pequeña de las hermanas Domenecq, la cual tan solo tenía diez años cuando sucedió todo. Desde el primer momento, se posicionó como un apoyo indiscutible en la vida de la futura novia.

Nada más conocerse la noticia de la boda, multitud de rumores señalaban que, tal vez, el presentador de Mi casa es la tuya se lanzaría a cantar en el enlace matrimonial pero, durante la celebración de la segunda edición de los Premios Escala de Interiorismo Real Fábrica de Tapices, Ana Cristina ha desmentido que esto vaya a ser así: «No creo que cante», comenzaba a decir. Aunque afirmaba que sería un «gustazo» contar con el ritmo de sus temas, lo cierto es que al mismo tiempo confesaba que «había prohibido los micrófonos». Los reporteros le preguntaban en ese momento si con esa norma quería mandar alguna indirecta a la prensa, algo que prefería contestar con un escueto «no sé» entre risas.

Ana Cristina Portillo en la segunda edición de los Premios Escala de Interiorismo Real Fábrica de Tapices. (Foto: Gtres)

En cuanto a la buena relación que mantiene con Bertín Osborne, Ana Cristina ha manifestado que es todo gracias a su madre: «Mi madre hizo muy buen trabajo y la verdad que tanto mi padre (Fernando Portillo) como Bertín han sabido hacerlo muy bien. Y no es fácil», señalaba.

Evita las polémicas

Pese a las palabras de cariño que ha dedicado Ana Cristina a su progenitor y al artista, no ha querido pronunciarse sobre las últimas polémicas que ha protagonizado Osborne con su reciente paternidad junto a Gabriela Guillén. «Yo ya sabéis que no me entero de nada y no respondo a nada», decía. No obstante, se ha deshecho en halagos hacia la educación que han mostrado sus hermanas, al mismo tiempo que ha considerado «muy correcta» la postura de Fabiola en todo momento. «Es una ‘mujeraza’. Siempre desea el bien, siempre ayuda y siempre está», decía.

Bertín Osborne, Fabiola Martínez, Claudia Osborne, Eugenia Osborne y Ana Cristina Portillo en Sevilla. (Foto: Gtres)

En cuanto a las noticias que señalan que Bertín podría estar atravesando por un mal momento económico, Ana Cristina tampoco ha querido pronunciarse: «No os puedo decir porque no sé nada. Me estoy enterando ahora mismo de esto», concluía.