La cuenta atrás para una de las bodas más esperadas del año ya ha empezado. A finales del mes de septiembre se celebrará el enlace entre la princesa Teodora de Grecia y Matthew Kumar. La hija de los reyes Constantino y Ana María de Grecia por fin contraerá matrimonio con su prometido, en una boda que ha tenido que ser aplazada en varias ocasiones por diferentes motivos desde que se anunció el compromiso. El día 28 de septiembre por la tarde, la pareja pondrá el broche de oro a su historia de amor. Un romance que ha estado marcado por varios contratiempos en los últimos años.

A lo largo de las últimas semanas se han ido conociendo algunos detalles relacionados con la celebración. No se ha confirmado todavía la lista completa de los invitados al enlace, aunque se espera que asistan representantes de diferentes monarquías europeas, por sus vínculos con la Familia Real de Grecia. Por supuesto están invitados los Reyes don Felipe y doña Letizia, pero no se sabe si acudirán a la boda. Sus Majestades no pudieron estar en el enlace del príncipe Felipe de Grecia con Nina Flohr, ya que coincidía con algunos actos de la Fundación Princesa de Asturias. Sí acudió la Reina Sofía, así como la infanta Elena y la princesa Irene de Grecia.

La princesa Teodora de Grecia en Atenas. (Foto: Gtres)

Un lugar especial

Tal como ha trascendido, el enlace se celebrará en la catedral metropolitana de Atenas, el mismo escenario en el que se casó el príncipe Felipe de Grecia en octubre de 2021. En este templo también contrajeron matrimonio los reyes Constantino y Ana María de Grecia, así como Juan Carlos I y la Reina Sofía en 1962. Es por tanto un lugar simbólico para la Familia Real de Grecia.

La Familia Real de Grecia en Windsor. (Foto: Gtres)

Aunque ya se sabe que la boda será a las 17:30 horas, no se ha confirmado aún dónde se llevará a cabo la celebración posterior, ni tampoco se conocen otros detalles como la tiara que elegirá la novia para esta ocasión tan importante. Sí ha trascendido que la princesa Teodora de Grecia ha confiado en el buen hacer de la diseñadora griega Celia Kritharioti para su vestido de novia. Sin duda, el secreto mejor guardado de la boda.

La princesa Teodora de Grecia en el funeral de su padre. (Foto: Gtres)

Una boda aplazada varias veces

Fue en el año 2018 cuando se confirmó que Matthew Kumar había pedido la mano de la princesa Teodora de Grecia pero, desde entonces, el enlace ha sido pospuesto en varias ocasiones. En principio, la boda estaba prevista para el año 2020, pero tuvo que aplazarse debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Más tarde se anunció que se celebraría en la primavera de 2023, pero se pospuso de nuevo por la muerte del rey Constantino en enero de ese año. Además, los problemas judiciales del letrado también supusieron un nuevo escollo para un enlace que por fin tiene fecha de celebración.