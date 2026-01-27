El portazo de Antonio Carrasco en una fecha clave: así es el presente del padrino de Rocío Carrasco

Este martes, 27 de enero, se cumplen 25 años del fallecimiento de Pedro Carrasco. Sin duda, todo el mundo recuerda aquel día como una jornada que cambió por completo la vida de su familia. De hecho, desde entonces, hasta ahora, la historia del clan ha estado marcada por las rupturas y las tensiones vividas por la hija del boxeador. No obstante, en cada una de estas batallas, Rocío ha contado con el apoyo incondicional de su tío Antonio, una persona clave dentro de la vida de Pedro. Antonio siempre ha sido considerado la viva imagen del boxeador por su gran parecido físico y, como era de esperar, son muchos los medios de comunicación los que contactan con él año tras año para conocer el punto en el que se encuentra su vida en este especial aniversario. Sin embargo, Antonio parece tener muy clara cuál es su hoja de ruta en el presente.

Un cuarto de siglo después de la muerte de su hermano, Antonio vive retirado de la vida pública, tal y como siempre ha sido su deseo. Lo hace desde el municipio madrileño de Móstoles, donde lleva una vida de jubilado propia de su edad. Y aunque sus pasos no son seguidos por las cámaras, LOOK no ha querido pasar la oportunidad de ponerse en contacto con él en esta especial jornada. No obstante, lo cierto es que este ha hecho gala, una vez más, de su hermetismo y ha preferido no responder a ninguna de las preguntas que tienen que ver con su hermano, dejando más que claro que ha pasado mucho tiempo de aquel fatídico día en el que un infarto fulminante terminó con su vida y que no tiene nada nuevo que decir. Pero, ¿qué es lo que se sabe del presente de Antonio Carrasco?

Antonio Carrasco. (Foto: Gtres)

La actual vida de Antonio Carrasco, hermano de Pedro Carrasco

La última vez que apareció en público fue en julio de 2022, cuando Antonio quiso aparecer en televisión para manifestar su apoyo a su sobrina Rocío Carrasco. Lo hizo en la última entrega de Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde aseguró públicamente a la mencionada «que aquí le tenía para todo lo que necesitara». «Quiero que sepa la gente que tú sí tienes una familia y la has tenido siempre», decía, lanzando un claro dardo a los Mohedano y posicionándose una vez más al lado de su sobrina, a quien acompañó al altar en 2016 en su boda con Fidel Albiac. Un gesto que evidenció aún más su estrecho vínculo.

Antonio Carrasco, su mujer Maribel y su sobrina Rocío. (Foto: Mediaset)

A su lado se encontraba Maribel, su mujer, quien se ha convertido en una pieza fundamental de su vida. Tanto es así, que en el segundo intento que realizó este digital por ponerse en contacto con él, hace tan solo unos días, fue ella la que cogió el teléfono y salió en defensa de su marido, haciendo hincapié en que no tenía nada que decir. Es precisamente junto a ella con quien está viviendo su etapa como jubilado en Móstoles, un municipio que, aunque se ha posicionado como el sexto más poblado del país, lo cierto es que goza de una gran tranquilidad en su día a día, a las afueras del ruido de la capital.

Antonio Carrasco en Sevilla. (Foto: Gtres)

Fruto del matrimonio formado por Antonio y Maribel nacieron sus dos hijos, Fernando y Antonio, quienes han preferido mantenerse en un discreto segundo plano y alejados del foco mediático. No obstante, Rocío ha asegurado en varias ocasiones que mantiene relación y contacto con ambos.