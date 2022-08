Enrique Ponce desvela que ha perdido el contacto con Luis Miguel

Enrique Ponce y Paloma Cuevas vuelven a estar de actualidad. Más de dos años después de su inesperada y llamativa ruptura, ahora la pareja vuelve a encontrarse en el foco mediático, pero por motivos diferentes. Tal como apuntaba un periodista argentino hace unos días, la hija de Victoriano Valencia podría haber encontrado de nuevo el amor al lado de un viejo conocido, el cantante Luis Miguel. Es más, parece que la pareja ha estado junta en varias ocasiones, la última de ellas la pasada semana, cuando cenaron en un conocido restaurante madrileño en un viaje exprés del artista a la capital española.

A pesar de que ninguna de las partes se ha pronunciado de manera directa sobre este tema, lo cierto es que Luis Miguel y Paloma Cuevas se conocen desde hace varias décadas y mantienen una estrecha amistad. El cantante ha compartido viajes con Ponce y su exmujer y, además, a través de ellos conoció a Genoveva Casanova, con la que mantuvo un romance hace años. Incluso se ha visto alguna vez a Ponce cantando con Luis Miguel en reuniones privadas, ya que la música es otra de las grandes pasiones del diestro.

Ahora, Enrique Ponce ha hablado con la revista Semana y ha comentado en qué punto se encuentra su amistad con el mexicano: “No tengo relación con Luis Miguel desde que me separé”, ha dicho tajante el torero. Esto significa que la amistad de ambos está rota desde hace dos años, aunque no ha querido entrar en más detalles. No cabe duda de que el cantante apoyó a Paloma Cuevas en todo el proceso de divorcio, ya que eran amigos desde antes y, por tanto, tuvo que poner distancia con Enrique Ponce.

Mientras tanto, Enrique Ponce se encuentra en uno de sus mejores momentos, al menos, en una etapa tranquila. Su relación con Ana Soria está cada vez más consolidada, es más, no solo la pareja se acaba de comprar la casa de sus sueños en Almería, sino que, además, ya se está hablando de boda. Por ahora, ni el diestro ni su novia han hablado de manera directa sobre un posible compromiso, pero parece que es algo que llegará más temprano que tarde.

En el caso de Paloma Cuevas, más allá de este rumor de romance con el artista mexicano, lo cierto es que a la exmujer de Enrique Ponce no se le ha conocido ninguna relación en los últimos años. Paloma Cuevas lleva una vida tranquila y de perfil discreto, y se encuentra muy centrada en el cuidado de sus dos hijas, la atención a sus padres y su faceta profesional. De hecho, está implicada en importantes proyectos relacionados con el mundo de la moda, como una colaboración con la diseñadora Rosa Clará.