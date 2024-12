La decoración navideña de María José Campanario y Jesulín de Ubrique que ha desatado la polémica

Desde que María José Campanario decidió hacer pública su cuenta oficial de Instagram, son muchos los detalles que están saliendo a la luz sobre su faceta más personal. De hecho, con la llegada de la Navidad, la esposa de Jesulín de Ubrique ha compartido con sus seguidores cómo ha decorado su casa para celebrar unas de las fechas más especiales del año. En la imagen, aparece la chimenea con cinco calcetines de lana y el nombre de cada uno de los miembros de la familia. Un gesto que a simple vista no parecía importante, pero que enseguida desató un gran debate en la red, ya que mientras que unos consideraban que faltaba el nombre de la hija mayor del torero (nacida fruto de su relación con Belén Esteban), otros opinaban que sí que tenía su espacio en esta estampa navideña, pero que simplemente no se apreciaba bien en la fotografía.

Decoración navideña de la casa de María José Campanario. (Foto: Instagram)

El mensaje de Belén Esteban en medio de la polémica

Por ahora, María José Campanario no ha dado un paso al frente para aclarar si realmente Andrea forma parte de esta tradición familiar. No obstante, quien sí ha publicado un mensaje que no ha pasado desapercibido ha sido Belén Esteban. «Ya tengo a todos los míos en casa. Ojalá otras personas pudieran disfrutar como yo. No sabéis lo que os perdéis… Pero yo os deseo una feliz Navidad», escribía recientemente la apodada como ‘La patrona’.

Mensaje de Belén Esteban. (Foto: Instagram)

En el mensaje no se desvela en ningún momento el nombre de las personas a las que va dirigido, pero lo cierto es que todo parece indicar que Jesulín y su familia son los claros destinatarios, haciendo referencia a que se perderán el poder disfrutar de Andrea en estas fechas navideñas. Además, es importante resaltar que estas declaraciones decidió publicarlas en medio del revuelo generado por la decoración navideña de la casa de María José Campanario. Algo que aumenta aún más la posibilidad de que se trate de una respuesta contundente y directa al padre de su hija y su mujer.

Un año muy especial para Campanario

Haya incluido o no a Andrea en su decoración navideña, lo cierto es que en este 2024 María José Campanario ha experimentado un muy buen momento profesional. Y es que, además de convertirse en una persona muy activa en las redes, ha fichado por varios proyectos televisivos muy exitosos, regresando paulatinamente a la programación de la pequeña pantalla. Mask Singer ha sido uno de los últimos trabajos de los que ha formado parte y con el que ha quedado completamente fascinada con el resultado. «Ha sido una experiencia brutal. Qué trabajazo hay detrás de este programa, qué meritazo que esté todo tan en secreto», explicaba desde el plató del formato.