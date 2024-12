Belén Esteban se reencuentra con su hija y publica un mensaje lleno de indirectas

La llegada de la Navidad es sinónimo de reencuentros familiares y de momentos de desconexión con el cálido refugio que proporcionan los seres queridos. Con este espíritu, Belén Esteban ha compartido en sus redes sociales una noticia que la llena de alegría: su hija ha regresado a España para disfrutar de estas fechas tan especiales junto a su familia. La colaboradora televisiva siempre ha mostrado un profundo respeto por la privacidad de su primogénita, quien ha optado por mantenerse alejada de lo mediático a pesar de la fama de su madre. Sin embargo, en varias ocasiones, Belén ha expresado abiertamente lo mucho que la echa de menos desde que esta decidió mudarse al extranjero, lo que hace que este reencuentro navideño sea aún más significativo.

El regreso de su hija ha llevado a Belén a priorizar estos valiosos momentos familiares, tanto que el lunes decidió adelantar sus vacaciones y no acudir a su puesto de trabajo en el programa Ni que fuéramos. Este gesto refleja la importancia que le da a compartir tiempo de calidad con su hija en unas fechas marcadas por la unión y la celebración.

Belén Esteban en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Pero esto no es todo. Y es que la apodada como ‘La patrona’, además de compartir en su perfil oficial de Instagram que está muy feliz de haberse reencontrado con su hija en estas fechas tan señaladas, también ha querido aprovechar la ocasión para mandar un mensaje que, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibido para nadie.

Mensaje de Belén Esteban. (Foto: Instagram)

«Ya tengo a todos los míos en casa. Ojalá otras personas pudieran disfrutar como yo. No sabéis lo que os perdéis… Pero yo os deseo una feliz Navidad», escribía. Aunque en el mensaje no desvela en ningún momento el nombre de las personas a las que se dirige, lo cierto es que todo parece indicar que Jesulín de Ubrique y su familia son los claros destinatarios de este contundente comunicado.

Cabe destacar que antes de que Belén se pronunciara de esta manera en la red, el matrimonio mencionado se situó en el centro de la polémica tras publicar una fotografía de la decoración navideña de su casa en la que aparecía una chimenea con varios calcetines y el nombre de cada uno de los miembros de la familia, entre los cuales faltaba el de Andrea. Un gesto que ha generado un gran revuelo y que muchos consideran que ha sido el motivo por el que la colaboradora de televisión ha publicado este comunicado. Por ahora, Belén Esteban no ha querido pronunciarse al respecto, por lo que se desconoce si realmente eran unas palabras dirigidas al padre de su hija.