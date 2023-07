Ahora sí. Sálvame dice adiós a la televisión tras catorce años ininterrumpidos de historia y más de 750 programas en la noche de los viernes y los sábados. Si bien hace dos semanas el programa de La Fábrica de la Tele se despedía de la pequeña pantalla en su edición diaria, este viernes le ha tocado el turno a su versión prime time: Sálvame Deluxe.

María Patiño (51) y Terelu Campos (57) han sido las maestras de ceremonia de la última entrega del programa, que se ha desarrollado en un plató con una propuesta escénica inédita en su historia: prácticamente vacío e integrado sólo por dos grandes pantallas y unas gradas ocupadas por el público. «Nunca lo habíamos visto así. Lo encendemos por última vez», han comenzado diciendo las presentadoras antes de alabar el trabajo y el beneficio para con el público que ha supuesto el formato. «En el Deluxe hemos batido un récord televisivo. Somos el único magazine nocturno que ha durado tantísimo tiempo. En el Deluxe hemos tenido unas audiencias de infarto, que han rozado en ocasiones el 26% de share, y hemos cumplido con nuestro propósito: entretener, divertir a nuestra audiencia».

Terelu Campos y María Patiño en ‘Viernes Deluxe’ / Telecinco

La última entrega del programa producido en colaboración con La Fábrica de la Tele, ha contado, como madrina, con la reaparición en Telecinco de ni más ni menos que Mercedes Milá (72). «Dios mío, habéis conseguido la emoción más absoluta. Y lo que puedo decir a la gente es bienvenidos al espectáculo más maravilloso de la televisión. Nunca he vivido el desmantelamiento de un plató, es muy triste y a la vez genial. Cuando me llamasteis para venir dije que tenía que estar por solidaridad, cariño, por Jorge, con quien hablo a diario. Es más, he hablado con él antes de entrar aquí. Estoy aquí por un tema ideológico. Aquí hay que militar, por eso, estoy esta noche aquí, con la libertada, la creatividad y el espectáculo», ha dicho la mítica presentadora a su llegada.

La periodista catalana ha repasado y analizado algunos de los momentos más destacados de su trayectoria profesional y de la actualidad televisiva y la crónica social de nuestro país. Así, como no podía ser de otro modo, se ha pronunciado al respecto de la nueva y futura paternidad de Bertín Osborne (69) fruto de su relación con Grabiela Guillén, la joven de treinta y seis años con quien se relaciona al cantante desde el pasado mes de abril. «Creo que Bertín ha tocado una sensibilidad que todas las mujeres, de derechas o izquierdas, tienen a flor de piel. No ha tenido precaución y no se puede quejar de que se quede embarazada. Lo que más me ha molestado es que diga que se va a quitar de en medio», ha expresado.

Mercedes Milá en ‘Viernes Deluxe’ / Telecinco

De igual modo, Mercedes Milá se ha sincerado al respecto de los grandes amores de su vida, de la admiración profesional y amistad que le une a Jorge Javier Vázquez, y de su marcha de la televisión y del formato que le dio la gloria. «Me tenía que cuidar de mi salud. Yo decidí marcharme porque me encontraba mal y no podía seguir haciendo el programa. Por lo tanto, para mí no fue un desgarro como ahora para todos vosotros», ha contado.

Asimismo, esta noche ha contado también con la veterana poligrafista Conchita Pérez (69), quien ha desvelado algunos aspectos de su vida personal y sometido, a su vez, a su máquina, a varios de los colaboradores presentes en plató; y a Leticia Sabater (57), el personaje que en más ocasiones había ocupado el sillón reservado para los invitados del Deluxe. La intérprete de La Salchipapa o Toma Pepinazo ha alcanzado un hito histórico como entrevistada por 40ª vez.

Letizia Sabater en el plató de ‘Viernes Deluxe’ / Telecinco

Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano, los grandes ausentes

Jorge Javier Vázquez ha roto la esperanza de los fieles espectadores de Sálvame que esperaban hoy su despedida al frente del irreverente formato. El catalán, como ya ocurriera el pasado 23 de junio en el último programa de Sálvame diario, no ha estado presente esta noche. Y es que al margen de que todavía se encuentra de baja médica, según ha trascendido en las últimas horas, se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Creta junto a una de sus ex parejas, Paco, con quien mantiene una excelente relación.

Lydia Lozano en el plató de ‘Sálvame Deluxe’ / Telecinco

Otra de las ausentes (a medias) ha sido Lydia Lozano (62), que también está de vacaciones. La veterana colaboradora, que sí ha intervenido en el programa vía holograma, está en Cadaqués, en Girona, pasando unos días en compañía de su esposo, Charly. Un viaje que estaría programado desde hace tiempo, antes incluso de conocerse la cancelación d Sálvame de la cadena insignia de Mediaset. De ahí que Lydia aprovechara su polígrafo el fin de semana pasado, para despedirse del formato: «No quiero llorar. El Deluxe ha sido una joya para mí. Creo que, por aquí, ha pasado toda la gente que los programas querrían tener. Hemos reído, disfrutado…gracias por esa gente que nos íbamos al viernes y estaba, que íbamos al sábado y nos seguía…», expresó.