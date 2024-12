El plan navideño de Sheila Casas que la alejará de Álvaro Muñoz Escassi

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi se han convertido en dos de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país en las últimas semanas. Su cercana relación ha provocado consigo una vorágine de reacciones. Sin ir más lejos, la propia hermana de Mario Casas no ha dudado en aclarar en qué punto se encuentra con el jinete en el marco de la fiesta de Navidad de la productora Unicorn a la que asistieron juntos.

Sheila se aleja de Escassi: el motivo

«Estoy muy feliz y contenta. Todo está bien», comenzó diciendo en un primer momento ante los medios de comunicación. Los reporteros allí presentes indicaron en clave de humor que hacía un mes con el jinete. «No, no hacemos un mes», aseguró entre risas al mismo tiempo que confirmó que se conocen desde hace dos meses y medio. «Aquí no hay nada oficial», añadió.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Gtres)

«Somos amigos muy amigos (…) Yo estoy soltera y él esta soltero», prosiguió. Sheila también aprovechó para deshacerse en halagos hacia Álvaro. «Es una persona maravillosa es agradable. Me trata increíble», comentó. Segundos después Sheila Casas fue preguntada por sus planes de Navidad. «Con mi familia siempre, con lo que mas amo», aseguró, haciendo hincapié en que estarán fuera como cada año. «Hacemos esos viajes los Casas», dijo. De esta manera, la también colaboradora de televisión reveló que Álvaro Muñoz Escassi, con quien la relacionan desde hace un mes, queda fuera de esta importante tradicional familiar.

Sheila Casas posando ante los medios. (Foto: Gtres)

¿Pareja sorpresa?

Fue a principios de noviembre, cuando salió a la luz que Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas habían tenido un acercamiento. Ambos forman parte del equipo de tertulianos de TardeAR, por lo que la chispa entre ellos podría haber nacido ahí. Sin embargo, trascendieron unas imágenes que publicó Lecturas con las que se confirmó la buena sintonía entre ambos.

Antes de que arrancara la noche de Halloween, Álvaro fue visto saliendo de su casa para poner rumbo al domicilio de Sheila. Una vez llegó a la vivienda espero paciente en el vehículo. Después bajó Sheila Casas salió del coche y fueron a comprar lotería juntos y acto seguido entraron en una iglesia muy cercana a la administración. La jornada del 31 de octubre continuó con una parada en una tienda de disfraces y, poco después entraron en un bazar.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas en Madrid. (Foto: Mediaset)

Aunque eso no fue todo, porque la mañana terminó con un almuerzo en una marisquería junto a un grupo de amigos. Cuando terminó la comida, que se alargó hasta las cinco de la tarde, el jinete desplazó de nuevo a casa de Sheila, que subió a recoger lo que necesitaba para después ir juntos a casa de Escassi. Pasadas las ocho de la tarde, Álvaro Muñoz Escassi y Casas salieron disfrazados del domicilio del ex de María José Suárez. Para disfrutar de una noche terrorífica, él escogió el disfraz de un payaso diabólico sin camiseta y presuntamente enseñando abdominales. Por su parte, ella eligió ir de bruja victoriana. Compartieron mesa para dos en un restaurante de Madrid y cerca de la medianoche se dirigieron a una discoteca para rematar la jornada en la que derrocharon una gran complicidad.