El plan familiar de Cayetana Álvarez de Toledo y Joaquín Güell antes de la Navidad

Cayetana Álvarez de Toledo y Joaquín Güell formaron un sólido matrimonio que duró 17 años, desde el 2001 hasta el 2018, momento en el que decidieron tomar caminos separados. Fruto de esta relación nacieron sus dos hijas, con las que han hecho un plan familiar a las puertas de la Navidad.

La política y el empresario, junto a las jóvenes, han acudido al mercadillo Nuevo Futuro, instalado como cada año, por estas fechas, en el interior de la céntrica Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en la capital de España. Una cita solidaria que ha reunido a numerosos rostros conocidos como la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, la infanta Elena y su prima Simoneta Gómez-Acebo, la doctora María Ángeles Grajal, la modelo Laura Ponte, la socialité Amparo Corsini o la periodista francesa Beatrice de Orleans, entre otros.

Cayetana Álvarez de Toledo y Joaquín Güell. (Foto: Gtres)

Para esta visita, los cuatro protagonistas de estas líneas eligieron estilismos cómodos y en tonalidades oscuras. La miembro del Congreso de los Diputados de España ha optado por cubrir sus prendas con un abrigo largo de paño negro tipo batín que se alargaba hasta la espinilla y solo dejaba al descubierto la parte inferior de un pantalón de corte recto. Un discreto outfit que completó con un gran bolso de piel en perfecta sintonía con el resto de su apuesta. Por su parte, el poderoso inversor catalán se ha decantado por unos jeans, camisa clara, jersey de cuello redondo, americana y anorak. Las jóvenes llegaron ataviadas con el uniforme del colegio, un detalle que revela que han ido desde sus compromisos escolares, directamente, hasta el enclave referido.

La infanta Elena y Simoneta Gómez-Acebo en el mercadillo Nuevo Futuro. (Foto: Gtres)

En el acceso, todos ellos fueron recibidos por Simoneta Gómez Acebo, que les ha acompañado durante todo el recorrido y que se ha convertido en la mejor figura para relevar a su madre, Pilar de Borbón, fiel defensora de esta iniciativa. Una asociación que surgió con el fin de apoyar y acompañar a niños y adolescentes que no pueden vivir con sus familias con la creación de hogares y espacios seguros con ambientes apropiados para el correcto desarrollo de su día a día.

¿Quién es Joaquín Güell?

Joaquín Güell es un conocido empresario natural de Cataluña que nació en el año 1967 y forma parte de una de las familias más poderosas de la comunidad autónoma. El parque Güell debe su nombre al abuelo del mencionado, Eusebi Güell, mecenas del prestigioso arquitecto Antonio Gaudí. Su experiencia profesional está estrechamente ligada a la banca de inversión, donde comenzó su andadura tras estudiar Económicas en Harvard y Ciencias Políticas en París.

El empresario Joaquín Güell en Madrid. (Foto: Gtres)

Su relación con Cayetana Álvarez de Toledo, Marquesa de Casa Fuerte, no es el único vínculo sentimental que ha tenido con personas conocidas de la crónica social que son asiduas a aparecer en televisión y en el papel cuché. Susanna Griso y Blanca Suelves también mantuvieron un idilio con el reservado financiero que tiene dos hermanas, María y Casilda Güell. La primera de ellas es periodista y está al frente de la Fundación Güell, y la segunda es licenciada en Ciencias Políticas, al igual que el protagonista de esta sección.