Después de varios meses de rumores, por fin parece confirmarse la especial amistad entre Susanna Griso y Joaquín Güell. La periodista y el financiero han sido fotografiados en Madrid a su llegada a la casa que el inversor tiene en la capital. Unas imágenes que ha publicado en exclusiva la revista ¡Hola! y que demuestran que entre ellos existe una magnífica relación.

Se trata de un completo reportaje en el que se ve a la pareja charlando de manera distendida y compartiendo confidencias después de haber disfrutado de un almuerzo junto a unos amigos. A pesar de que no hay ningún gesto que evidencie que entre ellos exista una relación romántica, lo cierto es que en los últimos tiempos los rumores han sido constantes. Parece que, por el momento, están aprovechando para conocerse más y disfrutar del tiempo libre en mutua compañía y nadie puede saber hasta dónde les llevará esta amistad.

Mientras que la periodista luce un favorecedor vestido de punto de estilo midi, combinado con un fular en estampado étnico y sandalias de vinilo de alto tacón, el financiero viste un traje de color oscuro y corbata.

Susanna está muy centrada no solo en su faceta laboral como presentadora del matinal de Atresmedia, Espejo público -al frente del cual lleva desde el año 2006-, sino también como madre de sus tres hijos, a quienes dedica todo el tiempo que le resulta posible. En los últimos días se ha consolidado como la segunda opción de las cadenas privadas e incluso ha llevado a mejorar las cifras de temporadas pasadas.

Fue precisamente en el programa donde la periodista dio las primeras pistas de su separación de Carles Torras. Lo hizo después de contar que una de las actrices de Veneno se había ofrecido a ayudarla a encontrar novio. Susanna, por su parte, aclaró que, después de veintitrés años de matrimonio, se encontraba bien sola y no tenía en estos momentos nadie que ocupase su corazón. Al menos, hasta ahora.

A mitad del mes de septiembre, la periodista acaparó toda la atención cuando se presentó en el plató con una camiseta en la que se leía el lema “Love is the answer”. Un mensaje que generó todo tipo de especulaciones a las que ella misma respondió: “te puedo decir que el amor siempre es la respuesta. Y, después de un año y medio de no tocarnos, necesito piel, necesito abrazos, necesito besos”, aunque quiso matizar que la elección de la camiseta había correspondido al equipo de vestuario.

Joaquín Güell, por su parte, es la expareja de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, con quien tiene dos hijas. Estudió Ciencias Políticas en París y Económicas, en Harvard, y, en la actualidad, es director de Investindustrial, un fondo de capital de riesgo con sede en Londres, ciudad en la que reside, aunque también pasa tiempo entre Barcelona y Madrid. El financiero pertenece a una de las familias de oro más destacadas de Cataluña y es primo de Ágatha Ruiz de la Prada.

Tanto Joaco -como le llaman en su círculo íntimo- como Susanna Griso, se encuentran en su mejor momento. Ambos comparten amigos y aficiones, aunque por ahora habrá que esperar para ver si entre ellos hay algo más que una bonita amistad.