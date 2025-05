Los detalles de su ‘cita’ en un conocido restaurante de León

Desde que saliera a la luz su relación, Piqué y Clara Chía han estado en el ojo mediático y cada uno de sus movimientos son analizados al detalle. Sin ir más lejos de la realidad, el futbolista retirado y su novia viven al margen de las especulaciones y, como cualquier pareja de a pie, hacen planes juntos. Uno de sus favoritos son los gastronómicos y debido a una visita laboral del deportista a León, han aprovechado para degustar uno de los mejores restaurantes de la ciudad.

Este medio, que ha podido hablar en primicia con fuentes cercanas al restaurante La Lumbre, ha conocido de primera mano que Piqué se encontraba en este restaurante con su equipo -El Andorra-, que jugaba contra La Cultural. Acompañado por Clara Chía -con la que mantiene un discreto romance y al margen del foco mediático-, Gerard acudió a este conocido establecimiento en la plaza San Martín especializado cocina a la parilla y servido por Cárnicas Riaño, uno de los proveedores de carne más exclusivos y especializados en chuletones premium, el plato que precisamente escogió Pique, que, además de la comida, destacó el servicio del personal, tal y como ha podido saber LOOK.

Este medio también ha podido conocer de primera mano la razón por la que la pareja tuvo que salir escoltada del restaurante. Según fuentes cercanas al restaurante La Lumbre, Piqué y Clara Chía tuvieron que contar con seguridad por razones meramente deportivas. «Cuando juega La Cultural (el equipo regional de León) contra quien sea, siempre se llena la plaza San Martín de aficionados del equipo local contrario y la Policía Nacional se persona para evitar altercados», nos cuentan.

Durante estos días, no solo ha sido llamativa la presencia del ex capitán del Barcelona en esta ciudad de Castilla – León junto a su pareja, Clara Chía, con la que está a punto de cumplir tres años de relación sentimental, si no la presencia de la Policía Nacional. LOOK ha podido saber que no fue una petición de Gerard, tal y como se ha comentado en las últimas horas, si no que es una norma que siguen también con otros equipos y personalidades conocidas, como ha sido en este caso.