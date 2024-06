Pipi Estrada se pone nostálgico con Terelu Campos: "Por mí te hiciste madridista"

Después de varios días donde la ausencia de Terelu Campos en la esfera pública ha sido objeto de numerosos titulares, la hija de María Teresa Campos ha decidido reaparecer en las redes sociales. Lo ha hecho con motivo de la victoria del Real Madrid en la final de la Champions, un hito deportivo que ha querido celebrar con dos copas en la mano y lanzando algún que otro zasca a los que han hablado de ella en el tiempo que ha permanecido alejada de todo lo mediático por un revés de salud: «Estoy mal de la voz, pero… ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! Decimoquinta copa de Europa… Una copa no, dos. Y quince porque no me caben. Hala, a criticar», decía visiblemente emocionada. Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar, pero sin duda, una de las que más ha llamado la atención ha sido la de Pipi Estrada, ex pareja de la mencionada que se ha puesto nostálgico comentando el último post de la colaboradora de televisión.

«Madre mía. Por mí te hiciste madridista, que te llevaba al Bernabéu y nos íbamos de cena con Iker y el doctor Martín. Jajaja cuidado con el líquido que produce dolor de cabeza», escribía el periodista deportivo en Instagram. Por ahora, las palabras de Pipi no han obtenido respuesta por parte de la hermana mayor del clan Campos, pero quienes sí se han lanzado a hacerlo han sido los propios internautas, los cuales han cuestionado el tipo de relación que mantienen ambos a día de hoy, defendiendo en cierta parte, a Terelu.

«¿Y tú que haces siguiendo a Terelu si no te quiere ver ni en pintura?», «Terelu definitivamente te dejó huella», «Terelu te odia por mala boca que tienes», escribían algunos usuarios de la red social mencionada.

Una relación marcada por los altibajos

Durante más de tres años, ambos se convirtieron en una de las parejas más buscadas del momento. Sin embargo, sus constantes altibajos desencadenaron, en 2006, en una ruptura que, a día de hoy, continúa situándose en la mesa de diferentes mesas de debate de la crónica social. Mientras que la hermana de Carmen Borrego nunca ha revelado el motivo que generó el fin de su historia de amor, Estrada sí que confesó en Sociliaté que fue su asistencia al entierro del padre de su ex mujer lo que motivó su ruptura con la conocida televisiva.

Sea como fuere, lo cierto es que, a lo largo de estos años, por todos es conocida la mala relación que mantienen. De hecho, hace tan solo unos meses, Terelu no dudó en estallar contra él tras conocer que se había pronunciado sobre la guerra familiar de su hermana con su hijo, José María Almoguera: «Esto que está haciendo este personaje es no decir ni una verdad. Primero porque jamás ha tenido acceso a ninguna información familiar de nada. Miente con toda su cara dura», criticaba en sus redes sociales.

Precisamente por todo el historial que han protagonizado a lo largo de los últimos años llama la atención que Pipi Estrada haya comentado en la última publicación de Terelu Campos en Instagram. No obstante, se desconoce si habrán enterrado el hacha de guerra o si, por el contrario, el comunicador habría optado por utilizar un tono jocoso para comentar la celebración de su ex pareja tras ganar el Real Madrid la decimoquinta copa de Europa.