Los jaques de salud que Terelu Campos ha sufrido en los últimos años

Terelu Campos se encuentra alejada del foco mediático. Motivo por el que comenzaron a saltar todas las alarmas. Finalmente, se ha conocido que ha sufrido un revés de salud. Es por eso por lo que permanece en un segundo plano. Y es que, la hija de María Teresa Campos padece un edema en las cuerdas vocales, algo que dificulta que pueda hablar con normalidad.

Hace tan solo unas horas, su hermana Carmen Borrego confirmaba a la prensa que la presentadora «está perfectamente». Unas palabras alentadoras con las que se actualiza el estado de salud de la madre de Alejandra Rubio.

Terelu Campos, en el concierto de Isabel Pantoja. (Foto: Gtres)

Su último ingreso

Cabe destacar que, el pasado mes de marzo la salud de Terelu Campos quedó en jaque tras ser ingresada en la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, a consecuencia de una insuficiencia respiratoria. Tras cuatro días bajo supervisión médica recibió el alta.

Terelu Campos saliendo del hospital. (Foto: Gtres)

«De momento, hay que seguir el tratamiento, que es antibiótico, fundamentalmente», dijo a su salida, indicando también que la hicieron hecho un chequeo completo con todo tipo de pruebas. «Es una neumonía en el lado izquierdo del pulmón», prosiguió. Después comentó que necesitaba «reposo y tranquilidad».

Terelu Campos posando en un evento benéfico. (Foto: Gtres)

Su lucha contra el cáncer

Terelu Campos ha superado dos cáncer de mama. En 2012, durante unas vacaciones en Hawái, la presentadora detectó un bulto en su pecho derecho. Ese fue el comienzo de su calvario, pues tuvo que enfrentarse a varios meses de quimio y radioterapia. Un año después, Terelu celebró lo que parecía el final de su mayor pesadilla, pero en julio de 2017 volvió a ocurrir: la mama derecha presentaba un nuevo tumor. Motivo por el que fue operada y sometida a una doble mastectomía. «A partir de ahí dije ¿qué es lo realmente importante en la vida? Hay cosas por las que nos preocupamos muchísimo que son una soberana chorrada», expresó Terelu el pasado año cuando acudió a la 16ª edición de la campaña, Quiero verte envejecer, que anualmente organiza Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Terelu Campos./ Gtres

Terelu también admitió que su mayor miedo entonces no era padecer cáncer en sí mismo, sino pensar en el peor de los desenlaces, y en el sufrimiento de su hija si eso ocurría. «Tenía miedo de lo que me pasara a mí pero no porque me pasara a mí, sino por las consecuencias que eran no ver crecer a mi hija, dejarla en una situación de soledad (…) Mi miedo y mi sentido de culpabilidad de que yo le pudiera haber traspasado con mis genes una cosa como esta a mi hija», contó.

Además, la presentadora confesó que seguía en tratamiento contra la enfermedad. «Sigo tomando medicación. Cuando tuve el primer cáncer entre la medicación y el metabolismo por la menopausia provocó con 46 años que yo engordara muchísimo, cosa que no me había ocurrido nunca. Pero me tenía que tratar con ese medicamento durante tres años, luego he ido cambiando y todavía sigo tomando medicación todas las mañanas», explicó.